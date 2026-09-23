¿Mismos ladrones, misma modalidad, nueva víctima? Segundo robo en cafetería de Santa Bárbara en menos de 24 horas

La situación ocurrió esta mañana y quedó registrada por cámaras de seguridad. Habitantes del sector aseguran que hay elementos muy parecidos con la modalidad del atraco de la noche del martes. Las imágenes hablan por sí solas.

Asalto a mano armada en café de Usaquén quedó registrado en cámaras de seguridad

Apenas habían pasado unas horas desde el asalto registrado el martes en un café de Santa Bárbara Occidental cuando un nuevo robo volvió a encender las alertas en este sector de la localidad de Usaquén, en Bogotá.

El nuevo caso ocurrió durante la mañana de este 23 de septiembre. Un hombre armado ingresó a una cafetería y, según la denuncia conocida, habría utilizado una pistola para intimidar a un cliente y robarle varias de sus pertenencias.

Hurto a mano armada en cafetería de Santa Bárbara Foto: Captura de pantalla Cuenta de X Pasa en Bogotá

Lo que genera especial atención es la posible relación con el atraco ocurrido el día anterior en otro café de la misma zona. El denunciante de este nuevo caso señala que los individuos involucrados serían los mismos del robo registrado el 22 de septiembre.

Por ahora, esta coincidencia no ha sido confirmada por las autoridades, pero las imágenes de las cámaras de seguridad muestran parte de la manera en que se habría desarrollado el nuevo asalto.

Según la información entregada por el denunciante, el motociclista ingresó inicialmente armado al establecimiento. Allí habría recorrido el lugar y revisado a las personas que se encontraban dentro.

Después de identificar a la que sería su víctima, el hombre salió del establecimiento. Sin embargo, posteriormente regresó para ejecutar el robo.

El cliente fue intimidado con el arma y el delincuente le quitó una cadena y un anillo. Este es el angustioso momento que vivió el hombre.

El asalto quedó registrado por las cámaras de seguridad de la cafetería y las imágenes hacen parte de la denuncia realizada sobre el caso.

La situación guarda similitudes con el robo ocurrido durante la tarde del martes 22 de septiembre en un café del sector de Santa Bárbara Occidental. En ese caso, un hombre habría ingresado armado al establecimiento para intimidar a los trabajadores y cometer el hurto.

Después del asalto, el sujeto salió rápidamente del lugar y escapó en una motocicleta en la que, según las versiones conocidas entonces, lo esperaba un cómplice.

Ahora, con el segundo robo ocurrido en menos de 24 horas y en el mismo sector, la comunidad sostiene que podría tratarse de los mismos individuos.

La coincidencia está siendo señalada especialmente por la presencia de un hombre armado y una motocicleta utilizada durante la operación. Sin embargo, será la investigación de las autoridades la que permita determinar si efectivamente existe una conexión entre ambos hechos y establecer la identidad de los responsables.

Mientras tanto, las cámaras de seguridad fueron pieza clave para tratar de reconstruir lo ocurrido y establecer cómo actuaron los responsables del nuevo atraco.

El caso vuelve a poner la atención sobre la seguridad en establecimientos comerciales de Santa Bárbara Occidental, luego de dos denuncias de robo registradas con apenas un día de diferencia.