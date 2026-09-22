Asalto a mano armada en café de Usaquén quedó registrado en cámaras de seguridad

Curiosamente, el caso se presenta en el día en el que la Alcaldía de Bogotá anunció el refuerzo de las unidades y equipos de la Policía Metropolitana de la ciudad, justamente para combatir este tipo de casos que vienen incrementándose en el último tiempo.

Bogotá da un paso más contra la inseguridad: Alcaldía Galán anuncia nuevo mecanismo para proteger a la ciudadanía

En la tarde de este martes, 22 de septiembre, se registró un asalto en un café ubicado en el barrio Santa Bárbara Occidental, en la localidad de Usaquén, norte de Bogotá, donde un sujeto habría utilizado un arma de fuego para intimidar a los trabajadores del establecimiento.

Según las versiones conocidas sobre el hecho, el hombre ingresó al café y amedrentó con el arma a quienes se encontraban trabajando en el lugar. Posteriormente, habría cometido el hurto y abandonado rápidamente el establecimiento.

La huida se produjo en una motocicleta, en la que, según las mismas versiones, lo esperaba un cómplice para escapar del sector después de cometer el robo.

Así quedó registrado en video el angustiante momento:

El hecho ocurrió durante la tarde, en una zona de la capital donde trabajadores y ciudadanos desarrollaban sus actividades cotidianas cuando se presentó el asalto.

Las circunstancias del robo son materia de investigación y las autoridades deberán establecer plenamente la identidad de los responsables y las condiciones en las que ocurrió el asalto.

El caso vuelve a poner la atención sobre los hechos de inseguridad que pueden presentarse en establecimientos comerciales de la capital, incluso durante horas de actividad cotidiana.