Video del momento en que capturan al señalado de asesinar a vigilante de TransMilenio: encadenado a un poste

Un hecho de intolerancia cobró la vida de un funcionario de seguridad dentro del sistema masivo de transporte de TransMilenio, en el municipio de Soacha.

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El suceso se registró aproximadamente a las 9:30 de la mañana de este viernes, 18 de septiembre, cuando la víctima, un hombre de 27 años, que trabajaba como vigilante de TransMilenio, se encontraba en las instalaciones del servicio público.

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Según los datos preliminares recolectados en el lugar por la Policía Metropolitana de Soacha, la alteración del orden se desencadenó cuando un usuario intentó ingresar al sistema evadiendo el pago correspondiente del pasaje.

Ante la irregularidad, se generó una confrontación entre la persona y el personal de control, situación que derivó en la agresión directa contra el trabajador mediante el uso de un arma cortopunzante.

El trágico momento de la muerte

Debido a la severidad del ataque, el guarda de seguridad gravemente herido fue auxiliado de inmediato y remitido a un centro asistencial de la zona.

#ATENCIÓN. Cristian Garzón, un guarda de TransMilenio de 27 años, murió este viernes tras ser atacado con arma blanca en el pecho en la estación Terreros, en Soacha, cuando intervino para defender a una compañera de una pareja que intentaba ingresar al sistema sin pagar. Aunque… pic.twitter.com/XcEJHSZKwa — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) September 18, 2026

Sin embargo, minutos después de su ingreso, el personal médico de turno confirmó su fallecimiento como consecuencia del impacto de las lesiones sufridas en el altercado.

El caso movilizó de manera inmediata a la Policía Metropolitana de Soacha, cuyos uniformados desplegaron un plan de reacción institucional en los alrededores para ubicar a los presuntos responsables de la agresión contra el trabajador.

Así capturaron a los sopechosos

Como resultado del procedimiento oportuno de la fuerza pública, las autoridades lograron la captura de dos personas mayores de edad involucradas en los hechos.

Los sospechosos fueron puestos a disposición de la autoridad competente para adelantar su correspondiente proceso de judicialización e imputación de cargos por la agresión mortal.

En imágenes difundidas en redes sociales se pudo apreciar cómo se llevó a cabo el procedimiento de detención, el cual contó con una gran cantidad de uniformados y se llevó a cabo entre gritos y rechiflas. Además, se puede apreciar cómo los sospechosos están esposados a un poste de la calle mientras se hacía efectiva la captura.

#ATENTOS 🚨 Revelan un video del momento en el que Policía, guardas y ciudadanos lograron la captura del presunto responsable del homicidio de Cristian Garzón, el guarda de TransMilenio de 27 años que fue asesinado tras defender a una compañera en la estación Terreros, en Soacha. https://t.co/Evwdztu1I0 pic.twitter.com/t7q3DLVFax — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) September 18, 2026

Actualmente, unidades especializadas de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) y de Inteligencia Policial (Sipol) adelantan la recolección de elementos materiales probatorios, análisis de campo y labores investigativas para esclarecer con precisión lo ocurrido.

La Policía Nacional expresó su rechazo a cualquier manifestación de violencia que altere la convivencia ciudadana e hizo un llamado a utilizar la línea de atención 123 para denunciar oportunamente estos casos.