Abelardo De La Espriella anunció fuerte golpe contra las Autodefensas Conquistadoras: cayó importante cabecilla

El presidente Abelardo de la Espriella anunció este viernes 18 de septiembre un nuevo resultado de la Fuerza Pública contra las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), organización contra la que durante las últimas semanas se han intensificado las operaciones de las autoridades.

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De acuerdo con la información divulgada por el mandatario, el procedimiento se desarrolló en La Esperanza, Norte de Santander, donde integrantes del Ejército y la Policía capturaron a cinco presuntos miembros de la estructura.

Entre los detenidos estaría alias ‘Miguel’, a quien De la Espriella identificó como cabecilla de escuadra y señaló de coordinar extorsiones, amenazas y labores de inteligencia criminal contra integrantes de la Fuerza Pública.

“Golpe contundente al grupo narcoterrorista Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada”, aseguró el jefe de Estado al informar sobre el resultado del operativo a través de su cuenta de X.

Esto encontraron durante el operativo

Según el balance entregado por De la Espriella, durante la acción de las autoridades también fueron incautados un fusil, tres pistolas, una escopeta, explosivos y abundante munición.

“Seguimos debilitando sus estructuras y recuperando el control del territorio. ¡Los vamos a acabar!”, agregó el mandatario en su publicación.

Este no es el primer operativo reciente contra las Autodefensas Conquistadoras. En agosto, otra acción de la Fuerza Pública en zona rural de San Alberto, Cesar, terminó con cuatro capturados, entre ellos alias ‘Moisés’, señalado entonces como presunto cabecilla de finanzas de la organización.

Además, a comienzos de septiembre, el Gobierno confirmó la baja de Naín Andrés Pérez Toncel, alias ‘Bendito Menor’, señalado como uno de los principales cabecillas de las ACSN, durante una operación desarrollada en Riohacha.

Alias 'Bendito Menor' y 'La Bebecita' Foto: Suministrada a Semana

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De la Espriella lanzó advertencia a otros grupos armados

El nuevo resultado se conoce en medio de la ofensiva anunciada por el Gobierno contra distintas organizaciones armadas. Este viernes, después de un consejo de seguridad realizado en Cartagena, De la Espriella también se refirió a los cabecillas del ELN, las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo que tienen presencia en Bolívar.

El presidente les advirtió que “tienen fecha de expiración” y mencionó entre ellos a alias ‘Jhon Mechas’, jefe de una estructura de las disidencias de las Farc.

El mensaje se produce en medio de la política de seguridad impulsada por el actual Gobierno, que ha dado por terminados procesos de diálogo heredados de la administración anterior con distintas estructuras armadas, entre ellas las propias Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.