Presidente Abelardo De La Espriella anuncia cambio de la sede de la DIMAR de Bogotá a Cartagena

En la tarde de este 18 de septiembre, el presidente Abelardo De La Espriella anunció un cambio en la Dirección General Marítima, más conocida como DIMAR, que es la autoridad marítima nacional de Colombia, encargada de dirigir, coordinar y controlar las actividades marítimas, fluviales y costeras del país.
El mandatario aseguró que no tiene sentido que la entidad regule temas marítimos mientras se encuentra en Bogotá, una ciudad que no tiene cercanía alguna al mar. Por ello solicitó el traslado de la entidad a Cartagena.
“El estado es tan disfuncional que la DIMAR queda en Bogotá donde no hay mar. Pues la DIMAR se viene por orden presidencial a Cartagena”, fue la declaración del mandatario colombiano.
El mandatario no solo se quedó con ese anuncio, sino que también se refirió a las estructuras ilegales que operan en el departamento de Bolívar, detallando que las Fuerzas Militares y de Policía reforzarán las operaciones dirigidas contra los principales integrantes de estos grupos, pero también contra las fuentes de financiación que permiten su funcionamiento.
De otro lado detalló que el Gobierno también acompañará distintos proyectos de infraestructura vial, salud y acceso al agua. Aseguró que se espera que se pueda empezar a preparar la segunda fase del Gran Malecón del Mar, uno de los proyectos de infraestructura contemplados para Cartagena.
En su intervención, el mandatario aprovechó también para referirse al estado de las finanzas públicas del país y de cómo las recompondrá con ayuda de su gabinete.
“Lo que yo recibí es apocalíptico, pero Dios le entrega sus mejores batallas a sus mejores soldados y estoy dispuesto a poner toda la voluntad, todo el esfuerzo, toda la determinación y la ardentía por ayudar a esta tierra que está en mi corazón. No quiero un Gobierno que responda con oficios, quiero un Gobierno que responda con soluciones”.