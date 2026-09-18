Abelardo De La Espriella tomó decisión final sobre si saldrá del país para asistir a la Asamblea General de La ONU: “Yo prometí”

Este viernes, 18 de septiembre, el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, comunicó al país que tomó una decisión final sobre su participación como jefe de Estado en la Asamblea General de las Naciones Unidas.

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Evento multilateral que se realizará la próxima semana en Nueva York, Estados Unidos. De La Espriella confirmó que no viajará y delegó como su representante para la Asamblea al vicepresidente José Manuel Restrepo.

Ambos funcionarios sostuvieron una reunión de alto nivel en donde se definió el enfoque del discurso que dará Restrepo el jueves 24 de septiembre en la sesión de las Naciones Unidas.

“Estoy aquí organizando con el señor vicepresidente, José Manuel Restrepo, lo que será su viaje a Estados Unidos, porque el vicepresidente y todo el equipo de Gobierno tienen una misión fundamental, que es movilizar todo el capital desde los Estados Unidos y desde otros países para invertir con impacto verdadero en Colombia”, afirmó el jefe de Estado.

El vicepresidente José Manuel Restrepo se reunió con el mandatario Abelardo De La Espriella previo a su participación en la Asamblea General de las Naciones Unidas: “Llevaré el mensaje del presidente al mundo”. https://t.co/f0wz5K8LNE pic.twitter.com/F5NEEhldTL — Revista Semana (@RevistaSemana) September 18, 2026

A su turno, el vicepresidente anotó: “Así es, presidente, porque el propósito es construir esa Patria de Milagro desde el mundo también. Y eso se logra con inversión. Y eso se va a conseguir a través de encuentros con organismos multilaterales, sobre todo con fondos de inversión, con el acercamiento a los actores más importantes jefes de visión de otros países. Y allí llevaré sus palabras”.

Y, por último, replicó el presidente De La Espriella: “El señor vicepresidente me va a representar en la Asamblea de la ONU. Ustedes saben que yo prometí no salir de Colombia y lo voy a hacer. Para eso, tengo un gran vicepresidente y un gran equipo. Él va a leer ante el pleno de la ONU unas palabras que, seguramente, van a generar un gran impacto porque aquí no solamente se trata de hacer las cosas bien, sino también de generar conciencia. Eso es lo que este Gobierno quiere lograr”.

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Concluyó el vicepresidente José Manuel Restrepo: “Así es, presidente. Ahí estará la Patria Milagro en presencia en Estados Unidos”.