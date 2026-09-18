Gustavo Bolívar reaccionó a carta en la que vecinos de Sierras del Moral piden que Petro no viva en el conjunto: “No lo dejan en paz”

Gustavo Bolívar también se pronunció después de que se diera a conocer el comunicado de los habitantes del conjunto Sierras del Moral en el que rechazan que el expresidente Gustavo Petro viva allí.

Petro reaccionó a carta de vecinos de Sierras del Moral en la que rechazan que el expresidente viva en el conjunto: “Nada impide”

A través de su cuenta de X, recordó que este fue el mismo sitio en el que en su momento vivió el antecesor del líder de la oposición. “El conjunto donde vivió Duque protesta por posible llegada de Petro”, dijo.

Bolívar se refirió a los problemas que el exmandatario ha tenido después de que salió de la Casa de Nariño. “Desde que entregó la presidencia, en el tiempo debido, como demócrata que es, a Gustavo Petro no lo dejan en paz”, expresó.

Por lo mismo, apuntó que con esta protesta se le está negando el “derecho a vivir”, lo mismo que en su pronunciamiento dijo el líder del Pacto Histórico.

En la publicación, el también exdirector del Departamento de Prosperidad Social (DPS) lanzó una serie de preguntas en medio de la controversia que hay por esta carta. “¿Entonces la pretensión cuál es? ¿El destierro?¿Es el capitalismo el que restringe la libertad de movilidad?“, señaló.

“¿Acaso este país le pertenece a esos pocos que concentran casi toda la riqueza? ¿El clasismo les da para clasificar los conjuntos por orientaciones ideológicas? ¿Con qué derecho se toman la atribución de decidir dónde tiene que vivir un ciudadano?“, añadió.

Vecinos de Sierras del Moral se enteran de que Gustavo Petro podría vivir allí y envían dura carta. El exmandatario contesta

Finalmente, cerró la publicación recordando las cosas que, según él, ocurrieron en la administración anterior y lo comparó con lo que está ocurriendo en estos momentos.

“O sea que en el gobierno que tildaron de comunista se respetó la propiedad privada, se respetó la movilidad, se permitió el enriquecimiento de los empresarios, no se expropió a nadie mientras que ahora la clase ‘libertaria’ restringe las libertades”, escribió.

Expresidente Gustavo Petro y el comunicado emitido por los vecinos del sitio. Foto: Foto 1: Presidencia / Foto 2: API

La publicación la concluyó con una pregunta: “¿Cómo es eso?“.

Por el momento, la polémica por esta situación no para, por lo que resta esperar si finalmente el expresidente se irá a vivir en esta zona de la capital del país.