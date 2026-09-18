Claudia López recorrió parte de la infraestructura del metro de Bogotá este 17 de septiembre, junto al embajador de China en Colombia, y mostró su ingreso a uno de los trenes que operarán en la capital. Durante la visita recordó, además, algunos de los avances que se dieron durante su administración.

Tormenta política por recorte de dinero a la JEP: proponen reducir el 50 % de su presupuesto

“Hoy es un día muy feliz, estamos aquí con Luciano, embajador de China en Colombia, que muy amablemente nos invitó a ver cómo avanza nuestro metro, que ya va al 82 %”, manifestó López en el video.

La exmandataria también recordó que durante su alcaldía se firmó el acta de inicio de las obras y aseguró que dejó el proyecto con un avance cercano al 30 %.

“Ahora ya va al 82 %, un gran trabajo de más de 16.000 personas que están trabajando en este proyecto en Bogotá”, agregó.

Felicidad y ver nuestro @MetroBogota avanzar! https://t.co/krHJDLKNDd — Claudia López Hernández (@ClaudiaLopez) September 17, 2026

Peñalosa reaccionó al recorrido de Claudia López

Las imágenes provocaron una dura respuesta de Enrique Peñalosa, quien defendió el papel de su administración en la estructuración y contratación de la primera línea, y cuestionó la postura de López frente al proyecto cuando todavía era candidata a la Alcaldía.

El exmandatario aseguró que durante su gobierno se logró sacar adelante una obra que llevaba décadas siendo discutida en Bogotá y reprochó que López ahora celebre sus avances.

Peñalosa afirmó que Claudia López “hizo todo lo posible para matar el metro de Bogotá”. Expresó que, antes de llegar al Palacio Liévano, respaldó actuaciones judiciales encaminadas a detener el proceso.

En otra de sus afirmaciones, el exalcalde señaló que López “demandó politiqueramente el metro para matarlo”, expresión con la que volvió a poner sobre la mesa la controversia jurídica que rodeó la licitación de la primera línea.

Los señalamientos corresponden a la postura de Peñalosa. En aquel momento, López respaldó públicamente la acción que había sido promovida por concejales del Polo Democrático y acompañó la petición para que el Consejo de Estado revisara la legalidad de diferentes actuaciones relacionadas con el proyecto.

Petro reaccionó a carta de vecinos de Sierras del Moral en la que rechazan que el expresidente viva en el conjunto: “Nada impide”

El video de Claudia López que volvió a aparecer

Tras la polémica también volvió a circular un video en el que López, cuando era candidata a la Alcaldía, explicaba los reparos que existían frente al proceso.

“Queremos agradecerle al Polo Democrático, que ha cuidado los recursos de los bogotanos y le ha pedido al Consejo de Estado que estudie de fondo la legalidad de los actos administrativos que sustentan la licitación del metro de Bogotá”, manifestó entonces.

López explicó que existían tres cuestionamientos principales. El primero estaba relacionado con los estudios de factibilidad que respaldaban el proyecto; el segundo, con las vigencias futuras aprobadas para financiarlo, y el tercero, con su compatibilidad con el Plan de Ordenamiento Territorial (POT).

“Sí, queremos desarrollar una obra, pero que sea legítima y que no tenga vicios de ilegalidad y de corrupción”, afirmó.

La acción, que buscaba que el Consejo de Estado revisara diferentes actuaciones relacionadas con la primera línea, estuvo acompañada de una solicitud para suspender la licitación. Esa pretensión no prosperó y el proyecto continuó su curso.