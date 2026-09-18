El Metro de Bogotá continúa avanzando en una de sus etapas más importantes.

El embajador de China en Colombia, Zhu Jingyang, recorrió la Línea 1 y participó en una actividad de prueba de los trenes, en una jornada que permitió conocer de cerca el estado del megaproyecto.

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Embajador de China recorrió la Línea 1

La actividad fue organizada por la Embajada de China en Colombia y China Harbour Engineering Company Colombia.

De acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores de China, participaron cerca de 50 invitados, entre ellos representantes del Gobierno, sectores empresarial y académico y medios de comunicación.

Durante la jornada, Zhu Jingyang destacó la participación china en el proyecto y afirmó que el Metro de Bogotá es “un reflejo de la cooperación mutuamente beneficiosa” entre China y Colombia.

El embajador también manifestó su expectativa de que Colombia pueda “aprovechar las oportunidades de China” y profundizar la cooperación entre los dos países.

La visita resulta relevante porque se produce mientras los trenes de la Línea 1 ya realizan recorridos de prueba sobre el viaducto.

Para los ciudadanos, esto significa que el sistema está avanzando en las verificaciones técnicas, pero todavía no se encuentra habilitado para prestar el servicio comercial.

La Línea 1 del Metro de Bogotá continúa con las pruebas de sus trenes y sistemas antes de su entrada en operación comercial. Foto: @CarlosFGalan cuenta oficial de X.

¿En qué etapa está el Metro de Bogotá?

La Línea 1 alcanzó un 82,33 % de avance general con corte al 31 de agosto de 2026, según la información publicada por la Alcaldía de Bogotá.

El proyecto también alcanzó un nuevo hito durante septiembre: el viaducto llegó a 18 kilómetros construidos de los 24 kilómetros que tendrá en total.

La Alcaldía informó que este avance se logró con la instalación de un vano el pasado 12 de septiembre.

La Línea 1 tendrá una extensión total de 23,9 kilómetros, desde el Patio Taller, ubicado en Bosa, hasta la calle 72 con avenida Caracas.

Además, actualmente hay 17 de los 30 trenes previstos para la operación de la primera línea, según la información oficial de la Alcaldía.

Los recorridos que se están realizando no corresponden todavía al servicio que utilizarán los pasajeros.

Las autoridades explicaron que estas pruebas permiten revisar el comportamiento de los trenes y diferentes sistemas necesarios para la operación, entre ellos control, señalización y comunicaciones.

A comienzos de septiembre se realizó, además, una prueba en la que dos trenes recorrieron simultáneamente el viaducto, un paso dentro del proceso de verificación del sistema.

Por eso, si los ciudadanos observan trenes circulando por el viaducto, deben tener presente que se trata de recorridos de prueba y no de una ruta abierta al público.

Este es uno de los datos que más interesa a quienes esperan la entrada en funcionamiento del sistema.

La Alcaldía de Bogotá mantiene como fecha proyectada para el inicio de la operación comercial marzo de 2028. Antes de llegar a ese punto, el proyecto debe completar las diferentes etapas de construcción, integración y pruebas del sistema.

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La visita del embajador chino ocurre, así, en un momento en el que el proyecto ya superó el 82 % de ejecución y avanza en las pruebas de los trenes.