Amor y amistad en Bogotá: estas señales podrían indicar que una amiga está siendo víctima de violencia

En medio de la celebración de Amor y Amistad, la Secretaría Distrital de la Mujer lanzó un llamado para prestar atención a aquellas conductas que podrían advertir que una mujer está atravesando una situación de violencia dentro de su relación.

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Una amiga que deja de asistir repentinamente a encuentros, comienza a distanciarse de las personas más cercanas o modifica comportamientos habituales para evitar problemas con su pareja podría estar enfrentando una situación que requiere atención.

A esto se pueden sumar episodios que en ocasiones llegan a normalizarse dentro de las relaciones: que la pareja revise su celular, cuestione constantemente sus amistades, controle sus horarios o exija conocer dónde se encuentra en todo momento.

¿Cómo ayudar a una amiga que podría estar viviendo violencia?

La Secretaría de la Mujer destacó que las personas cercanas pueden convertirse en una red de apoyo fundamental. Sin embargo, acompañar no significa asumir el control de la situación ni decidir por quien está atravesando el problema.

Cuestionarla por permanecer con su pareja, exigirle que termine inmediatamente la relación o tomar decisiones en su nombre podría provocar sentimientos de culpa e incluso dificultar que vuelva a buscar ayuda.

Por el contrario, escucharla sin juzgar, creer en lo que cuenta, respetar sus tiempos y mantenerse cerca son algunas de las recomendaciones entregadas por el Distrito. También resulta importante conservar el contacto, pues el aislamiento puede aparecer cuando existen dinámicas de control dentro de una relación.

La recomendación tampoco es confrontar directamente a la persona señalada de ejercer la violencia ni exponerse a una situación de riesgo. Una amiga puede acompañar a buscar información y orientación especializada cuando sea necesario.

Alerta durante Amor y Amistad

El llamado adquiere especial relevancia por las cifras registradas durante esta misma celebración el año pasado. Según información de la Secretaría de la Mujer, durante el fin de semana de Amor y Amistad de 2025, sus servicios relacionados con violencias registraron un aumento del 39 % en las atenciones frente a la celebración de 2024.

En ese mismo periodo, los delitos de alto impacto cuyas víctimas fueron mujeres aumentaron un 22 %, mientras que la violencia intrafamiliar presentó un incremento del 36 %, de acuerdo con datos de SIEDCO de la Policía Nacional citados por el Distrito.

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Por esta razón, durante septiembre se desarrolla la campaña #QueSeNote, con la que se busca identificar comportamientos de control y fortalecer relaciones construidas desde la autonomía, la confianza y el respeto.

Las mujeres que estén atravesando una situación de violencia, así como quienes necesiten orientación para acompañar a una persona cercana, pueden acudir a la Línea Púrpura Distrital, disponible gratuitamente las 24 horas en el 01 8000 112 137 o a través de WhatsApp en el 300 755 1846. En situaciones de emergencia o riesgo inmediato, también está disponible la línea 123.