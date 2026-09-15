Amor y Amistad en Bogotá: planes para celebrar y compartir en la capital del país

Del viernes 18 al domingo 20 de septiembre, Bogotá tiene diversos planes en el marco del día del Amor y Amistad.

“La ciudad ofrece una agenda que permite elegir entre una noche especial en pareja, una salida con amigos, una experiencia gastronómica, un concierto o simplemente recorrer algunos de los lugares que hacen de Bogotá un destino único”, señaló el Instituto Distrital de Turismo (IDT).

Conciertos

Esta fecha coincide con uno de los fines de semana musicales más atractivos del mes.

El 18 de septiembre, Tini llega al Movistar Arena con su Futttura World Tour. El sábado 19 será el turno de Jamiroquai, en el Coliseo MedPlus, mientras que el domingo 20 Robbie Williams cerrará el fin de semana en el Movistar Arena con su Britpop Tour.

Para quienes buscan un plan diferente en pareja, Candlelight propone una noche de música en vivo iluminada por miles de velas.

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La experiencia tendrá lugar el sábado 19 de septiembre en el Auditorio Fabio Lozano de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, en el Centro Histórico de Bogotá. En dos funciones, un cuarteto de cuerdas interpretará algunas de las canciones de amor más recordadas de Disney, en una puesta en escena que combina música, nostalgia y una atmósfera de cuento de hadas.

Igualmente, la otra función interpretará ‘Las Cuatro Estaciones de Vivaldi’ en una noche romántica para disfrutar un ambiente romántico al son de la música clásica. Los conciertos tienen una duración aproximada de una hora.

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Más experiencias

Si no se tiene una agenda demasiado definida, Bogotá también ofrece experiencias que funcionan cualquier día del fin de semana.

“Una visita a un museo, una caminata por el Centro Histórico, un café en La Candelaria, un recorrido por galerías de arte, una tarde en un parque o una subida a Monserrate pueden convertirse en el escenario perfecto para compartir. La agenda cultural y de entretenimiento de la ciudad también reúne conciertos, espectáculos, gastronomía y actividades en diferentes territorios, ampliando las posibilidades para quienes buscan celebrar de una manera diferente”, destacó el IDT.

Del viernes 18 al domingo 20 de septiembre, Bogotá tiene diversos planes en el marco del día del Amor y Amistad. Foto: Cámara de Comercio de Bogotá

Los destinos más buscados por los colombianos para disfrutar Amor y Amistad

Para quienes quieren convertir esta fecha en una escapada de fin de semana, las búsquedas de los viajeros colombianos muestran varias alternativas con destinos diferentes a los que habitualmente encabezan los rankings nacionales.

Según datos de la plataforma Booking, Villavicencio, Cali, Villa de Leyva, Coveñas y Santa Marta se encuentran entre los diez destinos nacionales más buscados por los colombianos para estadías entre el 18 y el 21 de septiembre de 2026, de acuerdo con búsquedas realizadas en la plataforma entre el 1 y el 28 de agosto.

“El ranking combina algunos de los destinos que tradicionalmente despiertan mayor interés entre los viajeros colombianos con ciudades intermedias, destinos de montaña y alternativas de playa. Una diversidad de opciones que permite celebrar Amor y Amistad de distintas maneras, ya sea con una escapada en pareja, un viaje entre amigos o simplemente aprovechando el fin de semana para cambiar de escenario”, señaló Booking.

Estos son los destinos más buscados:

1. Cartagena de Indias

2. Santa Marta

3. San Andrés

4. Bogotá

5. Medellín

6. Coveñas

7. Villa de Leyva

8. Cali

9. Barranquilla

10. Villavicencio