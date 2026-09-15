Bogotá busca ponerle fin al desorden en las vías: Alcaldía Galán se alía con motociclistas para promover la seguridad vial

La seguridad vial ha sido uno de los temas que más preocupa a la administración del alcalde Carlos Fernando Galán, en donde las mayores víctimas de estos hechos en la capital han sido los motociclistas.

Conductores de Bogotá tendrán voz en materia de movilidad y seguridad: así es la primera Mesa Distrital que firmó el alcalde Galán

De acuerdo con los registros mostrados del Sistema de Información Geográfico de Accidentes de Tránsito (SIGAT), durante el primer semestre del año 2026, un total de 4.942 motociclistas estuvieron involucrados en un siniestro vial en la capital, siendo estos los principales afectados.

Es por ello que uno de los principales retos de la administración del alcalde Carlos Fernando Galán es buscar alternativas para no solamente mejorar el tránsito en la ciudad, sino también buscar espacios para evitar más casos de accidente en donde se encuentren involucrados estos actores viales.

Los motociclistas tendrán un papel relevante dentro de las estrategias de seguridad vial de Bogotá. Foto: ALEJANDRO ACOSTA-SEMANA y Getty Images

“Nuestra labor como Secretaría de Movilidad es cuidar la vida de todos y por eso tomamos diferentes medidas que promueven la seguridad vial en las calles, que son medidas de pedagogía, de cultura ciudadana, de control, de monitoreo y, en esas medidas, pues los motociclistas son uno de los actores con los que más interactuamos porque hoy tienen una posición muy relevante en la discusión de seguridad vial, dado que son el actor vial que más está relacionado con siniestros y con fatalidades en las vías de Bogotá y en toda Colombia”, mencionó la secretaria de Movilidad, María Fernanda Ortiz, en diálogo con SEMANA.

La propuesta del Distrito para los motociclistas en Bogotá

Para buscar una solución a esta problemática, el Distrito anunció un nuevo programa de pedagogía vial junto a los motociclistas de la capital para poder fortalecer la cultura vial para aquellos que se movilizan en moto por la ciudad.

La alianza se llevó a cabo acompañado del concejal de Bogotá, Julian “Fuchi” Forero, quienes, a pesar de las diferencias que puedan tener en varios pensamientos, coincidieron en implementar una estrategia que sea capaz de capacitar a los conductores a forjar buenas prácticas.

@maferoc4 Las diferencias no nos alejan del verdadero propósito: que todos lleguemos seguros a casa. 🏍️ Iniciamos Multiplicadores de Seguridad Vial, una iniciativa que nace del diálogo con motociclistas para formarlos y que sean ellos mismos quienes repliquen lo aprendido con otros. Gracias al concejal @FuchiConcejalOficial por insistir en abrir más espacios de formación y pedagogía. Seguimos sumando esfuerzos para salvar vidas en las vías. ♬ epic rock hip hop(1655509) - Jasper Lab

“En esto estamos de acuerdo y es que queremos que todos los motociclistas lleguen seguros a sus casas”, expresó la funcionaria.

Este programa está diseñado para que los motores se encuentren en un espacio de diálogo en donde se promueven mensajes de prevención y seguridad para los demás conductores que transitan con sus motos las calles de Bogotá.

Para el cabildante Forero, esto resuelve una problemática que se vivía en el sector, ya que la falta de espacios de participación para los motociclistas no ayudaba a promover la seguridad vial.

“Lo más importante es poder tener esos espacios de participación y escuchar también a los moteros para que eso sea una realidad”, comentó el concejal.