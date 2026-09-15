Durante los últimos meses, el presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, ha estado impulsando una reforma para aplicar un nuevo Código Nacional de Tránsito en el país.

¿Cuándo los agentes de tránsito no pueden multar por Soat y revisión técnico-mecánica? La excepción que muchos conductores ignoran

El objetivo por parte del jefe de Estado es el de brindar un alivio económico a los conductores que transitan por las calles y vías del país y, al mismo tiempo, prevenir que aquellos trámites y sanciones se terminen convirtiendo en un negocio en vez de salvar la vida de colombianos.

En el marco de este anuncio, el presidente De La Espriella informó recientemente la prohibición de comparendos por parte de los denominados carros “cazafotomultas”, siempre y cuando estos no tengan la presencia física por parte de un agente de tránsito.

La propuesta de una reforma al Código Nacional de Tránsito ha derivado en la propuesta de entidades, gremios y funcionarios que buscan alternativas que traigan reglamentaciones coherentes al país.

Nueva ley modificaría el SOAT en Colombia. Foto: Composición SEMANA | Fotos: Alejandro Acosta / MinTransporte - A.P.I.

Uno de estos temas fue comentado en el Senado, enfocándose directamente en cambiar el paradigma de una de las pólizas obligatorias que se le pide a cada conductor, siendo este el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT).

La propuesta para el SOAT en Colombia

Tras la reforma del Código Nacional de Tránsito, el representante a la Cámara del partido Cambio Radical, Estefanel Gutiérrez, compartió en sus redes sociales una propuesta, la cual busca impulsar en el Congreso en materia al SOAT.

Para el funcionario, existen unas “causales absurdas de inmovilización” para los conductores del país, en donde afirma que más del 60% de las retenciones de vehículos se debe a que los usuarios no portan el SOAT.

Es por ello que Gutiérrez plantea la creación de un mecanismo de subsidio al Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito para las personas que residen en estratos 1, 2 y 3.

¡SE ACABA LA MAFIA DE LAS FOTOMULTAS!



La Ministra de Transporte @elsanoguerabaq le pone freno a los “carros fantasmas” de fotomultas.



Desde el Congreso pediré al Presidente De la Espriella @DELAESPRIELLAE que en la reforma al Código de Tránsito pongamos la lupa en las costosas… https://t.co/Jg8n8uyKuO pic.twitter.com/oI3uYvVjJc — Estefanel Congresista 🏛️ (@EstefanelGP) September 11, 2026

El objetivo de la propuesta es poder brindar un mayor acceso para aquellas personas que no cuentan con la capacidad económica de tener esta póliza y evitar que estas infracciones terminen afectando más gravemente a las familias.

“¿Por qué no pensar que el Estado subsidia a mucha gente de los estratos 1, 2 y 3, que no tiene plata para pagarlo? Y es que para muchos es tener plata para la comida o comprar el seguro del sol. Y al que no tiene, le encierran la moto del carro y se lo echan a perder en los patios. Eso es crueldad con nuestra gente y quitarle el sustento a muchas familias. Eso no puede seguir así”, comentó.

El representante hizo esta propuesta al presidente De La Espriella y a la ministra de Transporte, Elsa Noguera, apoyando las decisiones tomadas por la actual administración en no permitir más abusos ni sistemas de recaudo que afecten los bolsillos de cientos de colombianos en las carreteras.

“Saquemos adelante eso, señor presidente y ministra. Desde este congreso, yo voy a dar la batalla para que dejen de seguir haciendo negocios. Con nuestra gente”, afirmó.