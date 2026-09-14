¿Se puede eliminar la exención del pico y placa a carros eléctricos e híbridos en Bogotá? La duda que ya debatió la alcaldía Galán

El Pico y Placa es la medida de restricción vehicular que se encarga de gestionar el circulamiento vehicular en las principales ciudades del país para evitar cualquier hecho de congestionamiento y promover una mejor movilidad.

Proponen cambiar el pico y placa completamente en Bogotá: eliminaría impuesto y afectaría a híbridos y eléctricos

Dentro de esta reglamentación, determinados vehículos no pueden transitar por las calles de sus respectivas ciudades dentro de una fecha y horario establecidos.

Sin embargo, existen algunos carros que cuentan con una exención, la cual les permite seguir recorriendo las calles sin tener que preocuparse de ser detenidos por las autoridades. Este es el caso de los coches eléctricos e híbridos, los cuales, debido al uso de tecnologías limpias, ayudan en la reducción de emisiones contaminantes.

No obstante, un hecho se presentó en los últimos días en donde el exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, propuso que estos vehículos no se encuentren eximidos de la medida del Pico y Placa en la capital.

En diálogo con SEMANA, el exmandatario del distrito afirmó que estos carros terminan congestionando el tráfico, al igual que cualquier otro que se encuentre en las calles, por lo que reafirma su punto de que no sean eximidos.

Enrique Peñalosa volvió a poner sobre la mesa la discusión sobre el Pico y Placa para vehículos híbridos y eléctricos. Foto: Composición SEMANA | Fotos: Alejandro Acosta - Semana / Getty Images - A.P.I.

“No tiene sentido que los vehículos híbridos y eléctricos no tengan pico y placa. Ellos ocupan el mismo espacio en la vía que cualquier otro y le digo que esto es una realidad que a mí me afectaría personalmente. Yo tengo un carro híbrido”, comentó durante la entrevista.

Si bien este tema ha abierto un debate acerca del rol de los vehículos eléctricos e híbridos para el Pico y Placa en Bogotá. Esta no ha sido nueva, ya había sido discutida por la actual administración del alcalde Carlos Fernando Galán, y ya se ha establecido un veredicto.

¿Habrá Pico y Placa para vehículos eléctricos e híbridos?

El alcalde Galán reiteró a comienzos del 2026 que no existe una explicación coherente para que se retire la exención del Pico y Placa para vehículos de tecnología sostenible.

Galán se refirió a esto sobre todo para las unidades híbridas, las cuales, a pesar de tener elementos renovables, aún mantienen componentes de los vehículos tradicionales.

En palabras del mandatario, este beneficio se mantendrá en el plan de desarrollo que tiene Bogotá y que hasta la fecha no hay una iniciativa concreta por parte del distrito o del Concejo de Bogotá que demuestre una modificación.

La administración de Carlos Fernando Galán se refirió a la continuidad de la excepción del Pico y Placa para vehículos Foto: Getty Images

“En el marco legal de Bogotá hoy tenemos una regla aprobada por el Concejo de Bogotá en el Plan de Desarrollo que está vigente y que establece una excepción para los híbridos, y eso se mantiene hasta tanto el Concejo no lo cambie”, contó recientemente el alcalde Carlos Fernando Galán ante la opinión pública.

No obstante, el funcionario sí informó que existen algunos de estos vehículos que sí tienen que cumplir con la medida del pico y placa en la ciudad de Bogotá, ya que se encuentran registrados como “híbridos”, pero que no están ayudando a reducir de manera significativa las emisiones.