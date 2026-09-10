Enrique Peñalosa cuestionó la exención del pico y placa de los híbridos y eléctricos: “No hay justificación”

El exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, reflexionó mediante su cuenta de X sobre la exención actual que tienen los vehículos eléctricos e híbridos, cuestionando que estos “generan tráfico igual que los demás”, luego de indicar las motivaciones de esta implementación para el tráfico capitalino.

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La razón del pico y placa en Bogotá

Enrique Peñalosa fue alcalde de Bogotá en dos periodos: 1998-2001 y 2016-2019. En el primero, la ciudad implementó el pico y placa, con el propósito de aliviar la movilidad capitalina.

El pico y placa en Bogotá se implementó en 1998. Foto: Getty Images

Tras reflexionar sobre esta razón inicial, el exalcalde explicó la motivación de la exención impulsada en su mandato: “Cuando creamos el pico y placa, lo hicimos para aliviar el tráfico. Después creamos el cobro por no cumplirlo, parecido al ‘congestion charge’ de Londres o Nueva York, pero tropicalizado”.

“(Esto) para que los ciudadanos de ingresos altos, en vez de tener dos o más carros o blindar el vehículo, pagaran, y como un primer paso hacia un cobro por el uso vial por rastreo satelital (de acuerdo a la vía y la hora)”, apuntó Peñalosa.

El ‘congestion charge’ y el cuestionamiento del exalcalde de Bogotá

El ‘congestion charge’ es un mecanismo tarifario que establece un costo extra en algunas zonas urbanas durante algunas horas pico, con el objetivo de reducir las emisiones contaminantes y el tráfico vial en los sectores de la ciudad donde la congestión vehicular es intensa.

Con este antecedente, Enrique Peñalosa aseveró: “No hay ninguna justificación para que los vehículos eléctricos o híbridos no tengan pico y placa. Generan tráfico igual que los demás”.

Enrique Peñalosa cuestionó la exención del pico y placa para los vehículos híbridos y eléctricos. Foto: Alejandro Acosta

De esta forma, el líder político cuestionó que actualmente los automóviles híbridos y eléctricos no tengan pico y placa, puesto que en su opinión estarían afectando igualmente la problemática que soluciona esta restricción vial. Luego, planteó lo que en su consideración es la verdadera solución de la movilidad en la ciudad.

“No sobra recordar que el transporte masivo arregla la movilidad, pero no los embotellamientos. Algunas ciudades con muchos km de metro tienen unos de los peores tráficos”, precisó el exalcalde en su red social X.

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Por último, Peñalosa insistió en que estas restricciones vehiculares son la única solución a los trancones en las ciudades y precisó una problemática que otros líderes también cuestionan: los irregulares estacionamientos sobre las vías.

“La más obvia son restricciones al estacionamiento (y si es en bahías donde debería haber aceras, destruye la ciudad y es la principal característica del subdesarrollo y el irrespeto clasista por el ser humano). Y el pico y placa es otra de esas restricciones”, concluyó.