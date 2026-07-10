Siguen los operativos contra el mal parqueo en Bogotá: 51 comparendos y 18 vehículos inmovilizados en Puente Aranda

Las autoridades de tránsito en Bogotá continúan enfrentando la problemática de los mal parqueados. Esta vez, la Alcaldía Local de Puente Aranda, con el apoyo de la Policía de Tránsito de Bogotá, realizó un operativo en la localidad en respuesta a las solicitudes presentadas por los habitantes del sector.

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El procedimiento se llevó a cabo en el barrio Alcalá, donde las autoridades impusieron 51 comparendos por esta infracción e inmovilizaron 18 vehículos. De acuerdo con la Secretaría de Movilidad, durante el operativo se evidenció que el espacio público estaba siendo utilizado para estacionar vehículos.

“Esta situación impedía el desplazamiento seguro de niños, niñas, personas mayores, personas con discapacidad y demás peatones, quienes se veían obligados a transitar por la calzada, aumentando el riesgo de accidentes”, explicó la entidad.

La ocupación irregular afectaba especialmente los andenes y las zonas destinadas al tránsito peatonal. Según las autoridades, esta invasión del espacio público incrementa el riesgo de siniestros y dificulta el acceso y la movilidad de organismos de emergencia, como ambulancias y la Policía.

La intervención se realizó luego de que miembros de la comunidad presentaran una solicitud por el parqueo ilegal y las situaciones de inseguridad que, al parecer, estarían relacionadas con los vehículos mal estacionados durante la noche en la vía pública.

“Nuestro compromiso es atender las solicitudes de la comunidad y garantizar que el espacio público sea para todos. Estas intervenciones permiten mejorar la movilidad, prevenir el hurto de vehículos, fortalecer la seguridad y brindar mejores condiciones para quienes viven y transitan por Puente Aranda”, indicó Víctor Alfonso Cruz Sánchez, alcalde local de Puente Aranda.

Los operativos buscan erradicar el mal parqueo en las calles de Bogotá. Foto: Foto tomada de X: @SectorMovilidad

Para prevenir los robos de automotores, las autoridades realizaron controles de estacionamiento, verificaciones de documentos y actividades de prevención del delito. Adicional a esto, se logró la recuperación del espacio público.

Mal parqueados en Puente Aranda

Con la intervención, son 40 los operativos de movilidad y seguridad que se han realizado en la localidad en lo que va del año. En total, han sido 403 órdenes de comparendo impuestas, 91 vehículos inmovilizados y 31.070 metros cuadrados de espacio público recuperados.

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El trabajo realizado en el barrio Alcalá hace parte de las actividades de la administración local en el sector. En 2026, se han realizado 17 intervenciones en entornos escolares de la zona, dos recorridos de verificación, dos operativos de registro y control al SITP, dos jornadas de recuperación de entornos, un operativo de desmonte de cambuches, campañas de prevención del hurto y la extorsión y reuniones comunitarias y mesas de trabajo con la ciudadanía.