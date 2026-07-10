¿Dónde hay bloqueos hoy? Consulte este viernes el estado de movilidad en Bogotá en las principales vías

Este viernes 10 de julio, la movilidad en Bogotá comenzó, como de costumbre, con la operación de TransMilenio, TransMiZonal y TransMiCable desde las 4:00 a. m. Durante la mañana se han presentado accidentes de tránsito que han afectado el tráfico en varios puntos de la ciudad.

Estos son los cierres viales que afectarán la movilidad en Bogotá durante los próximos días

Hasta el momento, no se han registrado bloqueos ni manifestaciones que afecten la movilidad en las vías. Sin embargo, la Secretaría de Gobierno informó que estará atenta a dos puntos de la capital donde se realizarán movilizaciones durante la tarde de este viernes.

Uno de ellos será en la avenida Ciudad de Cali con calle 145 (Diagonal ARA), en la localidad de Suba, donde se realizará una conmemoración en homenaje a Cristian David Castillo. El punto de encuentro está programado para las 4:00 p. m.

La otra solicitud de acompañamiento que recibió la Secretaría corresponde a la olla comunitaria “Suroriente por la Vida”, que se llevará a cabo a las 4:00 p. m. y partirá desde el Dollarcity de la carrera 10 con calle 27 Sur, en San Cristóbal, hasta la Plaza de Bolívar, en La Candelaria.

Ambas movilizaciones contarán con el acompañamiento de la entidad y la presencia del Grupo de Diálogo Social y Derechos Humanos de la Alcaldía de Bogotá.

¿Cómo está la movilidad?

Durante las primeras horas de este viernes, la movilidad en Bogotá registró varias novedades por fallas semafóricas. La primera se presentó sobre las 5:00 a. m. en la avenida carrera 10 con avenida Comuneros, en la localidad de Santa Fe, y en la Autosur con carrera 62, en Kennedy.

Agentes de Tránsito y el Grupo Guía realizaron manejo del tráfico mientras el equipo de semaforización adelantaba las labores para restablecer el servicio.

Minutos después, un tractocamión quedó varado en la autopista Sur con carrera 65F Sur, en Ciudad Bolívar, en sentido occidente-oriente. La situación provocó congestión y tránsito lento para los conductores que se movilizaban por este corredor.

Caos vehicular en la vía Bogotá-La Calera por volcamiento de un camión

Los siniestros viales también marcaron la hora pico de la mañana. Hacia las 6:20 a. m. se presentó un choque entre una volqueta y un motociclista en la avenida Cali con calle 23C, en Fontibón, lo que obligó a la llegada de una ambulancia y unidades de Tránsito Bogotá para atender la emergencia.

Cerca de las 7:15 a. m., otro motociclista estuvo involucrado en un accidente, esta vez con un taxi en la avenida El Dorado con carrera 69, en Engativá, sentido oriente-occidente. Las autoridades reportaron flujo vehicular medio mientras se realizaba la atención del caso.

También se presentó un siniestro vial en Puente Aranda. Sobre las 8:40 a. m., un tractocamión y un ciclista colisionaron en la calle 17 con carrera 68, en sentido occidente-oriente.