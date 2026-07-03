¿Habrá manifestaciones este viernes 3 de julio? Consulte el estado de las vías y TransMilenio en Bogotá

El día de ayer se presentaron manifestaciones en la Autopista Sur que afectaron la movilidad de miles de ciudadanos y causaron el cierre de más de 12 estaciones de TransMilenio, entre estas el Portal Sur.

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La Secretaría Distrital de Gobierno dio a conocer las próximas movilizaciones que se llevarán a cabo en la capital. Estas fueron informadas a la entidad, que mantendrá el monitoreo sobre ellas para asegurar que se realicen de forma pacífica.

Debido a estas actividades, es posible que se presenten problemas de movilidad o de la operación del sistema de transporte. La Secretaría será la encargada de acompañar las manifestaciones y contar con los equipos de gestores del Diálogo Social y Derechos Humanos.

Este viernes 3 de julio está programado un evento de conmemoración a Cristian David Castillo, a las 4:00 p. m. en la avenida Ciudad de Cali con calle 145, diagonal al ARA, en la localidad de Suba.

El sábado 4 de julio, se realizará la marcha “Yo Marcho Trans NB”, que hace parte de la agenda cultural y de las celebraciones del mes del orgullo LGTBIQ+. El encuentro se realizará a las 12:30 p. m. en el Parque Los Girasoles, en la localidad de Engativá, e irá hasta el Parque Floridablanca.

La Secretaría no recibió, hasta ahora, solicitudes de movilizaciones el domingo 5 o el lunes 6 de julio. Sin embargo, el martes 7 se llevará a cabo la marcha de “la Liberación de la Marihuana 2026”, de las 4:00 a 11:00 p. m. en el parque ubicado detrás del Centro Empresarial Conecta, en la localidad de Engativá.

Las fallas de TransMiCable afectan a los residentes de Ciudad Bolívar este viernes 3 de julio. Foto: GUILLERMO TORRES REINA

¿Cómo está la movilidad en Bogotá?

Este viernes 3 de julio la mañana inició con afectaciones en el servicio de TransMiCable, que no pudo iniciar su operación desde las 4:30 a. m. por una novedad técnica presentada por la Operadora Distrital de Transporte La Rolita.

El servicio aún no ha sido restablecido, por lo que TransMilenio reforzó las rutas 624, P39, HK646, HD627, HB631, 6-4 Paraíso y extendió la operación de la ruta HH632 hasta Vista Hermosa.

También se reportaron accidentes en la avenida Boyacá con calle 81, la avenida El Dorado con carrera 33, la avenida Américas con avenida Boyacá, la avenida Centenario con carrera 128 y la Autopista Sur con carrera 51.

La razón de las manifestaciones en la calle 26, en Bogotá: Escuela Sinfónica de Samacá se hizo sentir

Además, se registraron vehículos varados en la Autopista Norte con calles 170 y 196, así como una camioneta averiada en la avenida NQS con calle 22B.

El IDIGER reportó lluvias en las localidades de San Cristóbal, Usme, Tunjuelito, Ciudad Bolívar y Rafael Uribe, por lo que recomendó a los conductores tomar medidas de precaución y evitar el exceso de velocidad.