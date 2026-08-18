Juntos x Colombia: Adriana Lucía, Gusi, Martina la Peligrosa y otros 46 artistas se unen por las víctimas del terremoto

La música se suma a la ola de solidaridad que se ha movilizado en Colombia tras el devastador terremoto del pasado 10 de agosto. Juntos x Colombia reunirá a 49 artistas y proyectos musicales durante cuatro días en Bogotá con un mismo objetivo: apoyar a las comunidades que resultaron afectadas por la emergencia.

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La iniciativa nació en la capital del país y es impulsada por artistas, gestores culturales, diseñadores, ingenieros, fotógrafos y otros colaboradores que decidieron unir esfuerzos para destinar lo recaudado a los damnificados de Caldas, Risaralda, Valle del Cauca y Chocó.

“JuntosxColombia nace de la necesidad de hacer algo concreto frente a lo que está pasando. Desde Bogotá decidimos poner nuestras manos, talento y trabajo al servicio de las comunidades afectadas por el terremoto”, señaló el equipo organizador.

49 artistas se suman a Juntos x Colombia

El cartel incluye reconocidos nombres como Adriana Lucía, Gusi, Martina la Peligrosa, Los Rolling Ruanas, César López, Mauricio y Palodeagua, Olga Lucía Vives, Pilar Cabrera y Sofía Castro, junto con decenas de artistas y proyectos que decidieron aportar su música a la causa.

En total serán 49 artistas y proyectos musicales los que harán parte de la iniciativa, que se extenderá durante cuatro días.

Esta es la programación de Juntos x Colombia

El encuentro se llevará a cabo del 20 al 23 de agosto de 2026 y tendrá como sedes aliadas El Astor Plaza, Columbia House by Carlos Vives y Almendra Records, en Bogotá.

Además de los conciertos en vivo, la programación contempla stands de emprendimientos aliados y un conversatorio sobre el papel de la música frente a los desastres naturales.

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Los recursos recaudados durante Juntos x Colombia serán canalizados en alianza con Tras La Perla, fundación creada por Carlos Vives y Claudia Elena Vásquez.

Según los organizadores, esta articulación permitirá garantizar transparencia y trazabilidad en el manejo de los recursos destinados a los damnificados.

La apuesta del encuentro es que la música se convierta en una herramienta para movilizar ayuda y acompañar la reconstrucción de las zonas golpeadas por el terremoto.