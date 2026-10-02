Desalojo de edificio en riesgo de colapso en Cali se complica por persona que se niega a salir

La Personería de Cali acompaña procedimientos de desalojo en distintos puntos de la ciudad donde hay estructuras en riesgo de colapso, mientras una persona continúa dentro de uno de los inmuebles pese a la diligencia.

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Una situación particular se presentó durante una diligencia de desalojo en Cali en la mañana de este viernes 2 de octubre.

La Personería de la ciudad acompaña el procedimiento que se adelanta en el Edificio Nueva Granada, ubicado en la comuna 19, debido al peligro que representan las condiciones de la estructura después del sismo.

Mientras avanza la diligencia, una persona permanece dentro del inmueble y se niega a desocuparlo, en medio de una medida que las autoridades adoptaron con carácter preventivo y de emergencia.

El procedimiento tiene como propósito evitar que las personas permanezcan expuestas al riesgo que representa la edificación y, de acuerdo con la Personería, busca principalmente salvaguardar la vida y la integridad de quienes puedan estar en el lugar.

La situación ocurre mientras se adelanta el desalojo del inmueble y la entidad realiza el acompañamiento al procedimiento.

La Personería de Cali informó que realiza vigilancia preventiva durante el desalojo del Edificio Nueva Granada. Su presencia busca acompañar el procedimiento y velar por que se garanticen los derechos de la ciudadanía.

La entidad señaló que la medida responde al peligro que representan las condiciones de la edificación tras el sismo del pasado 10 de agosto, razón por la cual se determinó avanzar con el desalojo como una acción preventiva y de emergencia.

En este contexto, la permanencia de una persona dentro del inmueble se convierte en uno de los hechos que marcan el desarrollo de la diligencia.

Por ahora, la información entregada por la Personería se concentra en el acompañamiento institucional y en la necesidad de proteger la vida y la integridad de las personas frente a las condiciones de la estructura.

El procedimiento continúa en el Edificio Nueva Granada, mientras la Personería mantiene la vigilancia preventiva y el acompañamiento para garantizar los derechos de quienes estén involucrados en la diligencia.