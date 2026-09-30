Masacre en Sevilla, Valle: un policía y dos civiles fueron asesinados esta tarde

Un policía y dos civiles fueron asesinados esta tarde de 30 de septiembre en el barrio El Carmen, en inmediaciones de la plaza de mercado de Sevilla, Valle.

Los hechos, confirmó la Policía de ese departamento de Policía, ocurrieron al interior de un establecimiento comercial de nombre Nebraska hacia las 6:43 de la tarde, cuando varias personas que se encontraban en el lugar fueron atacadas con arma de fuego.

“Como consecuencia de este hecho, tres personas perdieron la vida, entre ellas un patrullero activo de la Policía Nacional. Las otras dos víctimas corresponden a personas de sexo masculino”, indicó esa entidad.

Tras el alboroto de las personas que estaban en el lugar, la Policía reaccionó y desplegó varias unidades, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, con el propósito de esclarecer las circunstancias que rodearon este hecho, identificar y capturar a los responsables.

Sevilla será el primer destino de las Caravanas Solidarias, iniciativa que busca promover los viajes por el Valle del Cauca y apoyar la recuperación de los negocios vinculados al turismo. Foto: Gobernación del Valle

Posteriormente, adelantó las diligencias para recolectar materiales probatorios en la escena del crimen, realizar entrevistas y demás actividades investigativas que permitan avanzar en el esclarecimiento de lo ocurrido.

En julio, la Alcaldía había anunciado un refuerzo en la seguridad en ese municipio, ubicado a 145 kilómetros de Cali, debido a una escalada violenta.

“Lo primero es el reforzamiento de las capacidades de nuestra Fuerza Pública en este municipio. Por parte de la Policía Nacional han llegado 13 unidades de carabineros, que, con caballos, estarán patrullando zonas rurales y cercanas al casco urbano. Se incrementó en 10 unidades de Policía el modelo de vigilancia, para tener mayor frecuencia de patrullajes en los cuadrantes”, afirmó en ese entonces Guillermo Londoño, secretario de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Valle del Cauca.

Preocupación por la muerte de inmenso tiburón ballena en playas de Bahía Solano

Londoño manifestó que se implementó un equipo interdisciplinario de las más altas calidades para avanzar en las investigaciones de esos asesinatos.

Agregó, además, que unidades del Batallón de alta montaña del Ejército, ubicado en Paila Arriba, iban a realizar patrullajes en los principales corredores de ingreso al municipio, de las zonas turísticas y otros sitios estratégicos donde se van a redoblar los esfuerzos para tener mayor presencia institucional.

En una transmisión en vivo, alias Jhon Calzones había advertido que querían asesinarlo

Una de las mayores preocupaciones de las autoridades eran el lavado de activos producto de rentas ilícitas de grupos al margen de la ley de la región que, en disputa, estarían provocando esos asesinatos.

“Podrían estar utilizando empresas legales, fachadas, para poder sacar estas rentas ilícitas”, añadió.