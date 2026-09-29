Cali moviliza $ 10.300 millones para reactivar negocios afectados por el terremoto

La Alcaldía de Cali, la Cámara de Comercio de Cali y la Fundación WWB Colombia anunciaron una alianza público-privada bajo la premisa “Cali somos todos”, que movilizará $ 10.300 millones para apoyar la recuperación de negocios afectados por el terremoto del pasado 10 de agosto.

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La estrategia busca apoyar a más de 1.200 empresas mediante capital semilla en especie, financiación para capital de trabajo, diagnóstico empresarial y acompañamiento técnico, de acuerdo con el nivel de afectación de cada negocio.

Según el Tablero Unificado de Afectaciones, 7.210 empresas en Cali reportaron daños tras el sismo, de las cuales el 83,2 % son microempresas. Además, cerca de 1.840 establecimientos permanecen cerrados y más de 18.600 empleos están afectados o en riesgo.

Las pérdidas económicas reportadas a través de la Línea de Afectaciones Empresariales superan los $ 188.700 millones. Entre las principales necesidades identificadas están el capital en especie, señalado por el 57,4 % de los empresarios, y los recursos para capital de trabajo e inventarios, con 41 %.

Dentro de la estrategia, la Alcaldía habilitó una Línea Especial de Reactivación Empresarial Post-Sismo, mediante la cual se entregarán directamente activos, maquinaria, herramientas e insumos sin desembolsos de libre destinación ni indemnizaciones.

María del Mar Palau, presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de Cali. Foto: Suministrada a SEMANA

Los apoyos estarán distribuidos en tres niveles. El primero contempla hasta $ 5 millones para herramientas, equipos e insumos esenciales; el segundo, entre más de $ 5 millones y hasta $ 10 millones, principalmente para maquinaria menor y herramientas especializadas; el tercero, hasta $ 20 millones para negocios con mayores afectaciones y capacidad de proteger o recuperar empleos.

La Cámara de Comercio de Cali realizará diagnósticos y planes de continuidad para determinar las necesidades de cada empresa, mientras que la Fundación WWB Colombia entregará capital en especie y ofrecerá acompañamiento para fortalecer la gestión de los negocios.

“Desde la Cámara de Comercio de Cali se han destinado recursos relevantes que hemos priorizado en diferentes frentes y que serán destinados a empresas afectadas de nuestra jurisdicción, además de un equipo para realizar el diagnóstico y plan de continuidad de los negocios, identificando la solución exacta que necesita cada uno”, señaló María del Mar Palau, presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de Cali.

¿Quiénes tendrán acceso?

Podrán acceder emprendedores, trabajadores informales y mipymes de todos los sectores que operaban antes del 10 de agosto, que hayan reportado la afectación y puedan acreditar los daños ocasionados por el terremoto.

La priorización tendrá en cuenta factores como la gravedad de los daños, el cierre del establecimiento, la posibilidad de reactivación, la protección de empleos y la participación en cadenas de abastecimiento estratégicas.

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Además, las entidades crearán un registro único para identificar los apoyos recibidos por cada negocio y evitar duplicidades. Tras la entrega de los recursos, se realizará un seguimiento a los 30 días para verificar el uso de los activos, maquinaria o insumos y evaluar el avance de la recuperación.

Los recursos solo podrán utilizarse para recuperar la actividad productiva, no para pagar deudas anteriores, arriendos, servicios públicos, nóminas atrasadas, impuestos o gastos personales.