Educar para reconstruir: la maratón para levantar viviendas en las zonas más afectadas del Chocó

La reconstrucción de estos miles de hogares es quizá uno de los pasos más largos que siguen, y requiere además apoyo y músculo financiero.

Nicky Jam entregó la primera de 500 casas para damnificados por el terremoto en el Chocó

Una de las maneras en que la sociedad ha expresado su solidaridad con las víctimas es atendiendo eventos cuyas recaudaciones están dirigidas a las comunidades afectadas. Desde conciertos, pasando por carreras atléticas, hasta jornadas educativas están en la lista.

Educación para reconstruir a Colombia es una de ellas, una jornada en la que durante 12 horas speakers expertos en liderazgo, emprendimiento, finanzas, crecimiento personal, negocios y mentalidad compartirán conocimiento (presencial y virtualmente) con un objetivo: recaudar fondos para destinarlos a la reconstrucción de viviendas en las zonas más afectadas del Chocó.

Educación para reconstruir. Foto: Educación para reconstruir

26 conferencistas, como Víctor Küppers, Juan Carlos Echeverry, Oso Trava, Tatán Mehía y Maleja Restrepo, Freddy Vega, Sylvia Ramírez, Mauricio Salazar, Gabriel Vallejo, entre otros, estarán en el Movistar Arena el lunes 26 de octubre compartiendo su conocimiento.

Ninguno cobra y todo lo recaudado en boletería va para la reconstrucción de viviendas, que se hará en alianza con la Fundación Grupo Argos y Nicky Jam para su campaña Adopta un hogar. Además, Fundación Grupo Argos duplicará el valor recaudado.