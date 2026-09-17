Educar para reconstruir: la maratón para levantar viviendas en las zonas más afectadas del Chocó

La reconstrucción de estos miles de hogares es quizá uno de los pasos más largos que siguen, y requiere además apoyo y músculo financiero.
Una de las maneras en que la sociedad ha expresado su solidaridad con las víctimas es atendiendo eventos cuyas recaudaciones están dirigidas a las comunidades afectadas. Desde conciertos, pasando por carreras atléticas, hasta jornadas educativas están en la lista.
Educación para reconstruir a Colombia es una de ellas, una jornada en la que durante 12 horas speakers expertos en liderazgo, emprendimiento, finanzas, crecimiento personal, negocios y mentalidad compartirán conocimiento (presencial y virtualmente) con un objetivo: recaudar fondos para destinarlos a la reconstrucción de viviendas en las zonas más afectadas del Chocó.
26 conferencistas, como Víctor Küppers, Juan Carlos Echeverry, Oso Trava, Tatán Mehía y Maleja Restrepo, Freddy Vega, Sylvia Ramírez, Mauricio Salazar, Gabriel Vallejo, entre otros, estarán en el Movistar Arena el lunes 26 de octubre compartiendo su conocimiento.
Ninguno cobra y todo lo recaudado en boletería va para la reconstrucción de viviendas, que se hará en alianza con la Fundación Grupo Argos y Nicky Jam para su campaña Adopta un hogar. Además, Fundación Grupo Argos duplicará el valor recaudado.