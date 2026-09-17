José Manuel Restrepo defiende el presupuesto para 2027 y reprocha a Gustavo Petro: “Irresponsable”

El vicepresidente José Manuel Restrepo defendió el presupuesto propuesto por el Gobierno de Abelardo De La Espriella ante el Congreso y reprochó las gestiones de la administración de Gustavo Petro.

La queja del funcionario es que Petro y sus funcionarios proyectaron erróneamente la cartera pública de 2027, por lo que se está tratando de subsanar el error con un congelamiento y recorte.

“El gobierno anterior dejó un presupuesto de la nación, para 2027, malhecho, un presupuesto de mentiras, un presupuesto que no contemplaba los gastos correspondientes a temas, como por ejemplo, educación superior”, dijo.

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Él también enumeró que el presupuesto dejó por fuera asuntos tan trascendentes como la remuneración a los funcionarios públicos y el pago de pensiones, donde se tendría un hueco importante para la próxima vigencia.

“Eso es una irresponsabilidad que tuvo el gobierno anterior. ¿Qué es lo que está haciendo este Gobierno? Corrigiendo la irresponsabilidad del gobierno Petro, y del señor Petro y de sus ministros de Estado”, agregó Restrepo.

El vicepresidente concluyó que la fórmula que implementa la administración de Abelardo De La Espriella es eliminar y congelar gasto público para garantizarle al país el cumplimiento de todos los programas sociales.

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Las declaraciones de Restrepo se conocen en medio del debate que se mantiene en la Cámara de Representantes y el Senado sobre el presupuesto, donde varias entidades han alertado por la falta de recursos.