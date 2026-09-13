José Manuel Restrepo presentó las 5 “grandes misiones” que le encomendó Abelardo De La Espriella para construir la Patria Milagro

El vicepresidente de la República, José Manuel Restrepo, explicó el trabajo que viene realizando desde su cargo y las grandes misiones que el presidente Abelardo De La Espriella le encomendó para sacar adelante al país.

José Manuel Restrepo envió mensaje a los ministerios tras las funciones que le otorgó Abelardo De La Espriella: “No reemplaza el rol”

Precisamente esta semana, el presidente De La Espriella firmó un decreto en el que le otorga las primeras funciones a su mano derecha. Sobre esas funciones, se llevó a cabo una reunión de alto nivel para reforzar esa misión de atraer inversión para el país y lograr un mayor crecimiento de la economía.

En el decreto que expidió el presidente se encuentra mantener y concentrar la estabilidad macroeconómica, atraer inversión económica, además de poder conseguir mayores logros en proyectos relacionados con inteligencia artificial y seguridad energética.

Por eso, Restrepo explicó este domingo esas cinco “grandes misiones” que le encomendó el jefe de Estado para sacar adelante la Patria Milagro que prometieron desde la campaña presidencial para mejorar el país.

“Cinco misiones de articulación y de trabajo conjunto con otros actores del Estado, con ministerios, agencias, departamentos, también con el sector privado, con la academia y con el sector internacional”, resaltó Restrepo.

El primero es Colombia sin trabas, un Estado más eficiente, ágil y productivo, donde la intención es, como el enunciado lo dice, “no más trabas en la economía, no más trabas en el país, no más que tengamos 7.000 nuevas normas, decretos, resoluciones por año, 20 por día”.

El segundo es el talento para el futuro, brindar oportunidades para que más de 2 millones de jóvenes que hoy ni estudian ni trabajan puedan hacerlo. “¿Cómo logramos que esos 2,5 millones de ninis se conviertan en jóvenes que sí estudian o sí trabajan y sí tienen oportunidades?”, se cuestionó.

El apretón de manos entre el presidente De La Espriella y el vicepresidente Restrepo tras definir sus nuevas funciones: “Crecer al 6%”

El tercero es energía para crecer, ya que el futuro de la humanidad con la inteligencia artificial es con más energía. “Hay que hablar de transición energética y adición de nuevas fuentes de energía”, indicó Restrepo.

El cuarto es más inversión y más oportunidades. Allí, según el vicepresidente, “es multiplicar por dos la relación inversión a PIB en nuestro país, porque la inversión privada es la única que nos va a permitir crecer por lo menos al 6 %”.

El último es liberar el capital, es decir, tener el banco de proyectos con los cuales salen a vender Colombia al mundo. “Hoy el país tiene aproximadamente 170 proyectos listos por más de 600 billones de pesos”, indicó.

“Lo que hay que hacer es atraer esa inversión de Colombia y del mundo para que de esa manera logremos ese 6 % de crecimiento, porque si Colombia crece, todos nos beneficiamos, hay más empleo, hay más recursos para hacer política social, hay más ingresos en las familias y hay una verdadera patria milagro”, señaló Restrepo.