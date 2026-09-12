Petro se fue a Bélgica sin informarle al Senado, como es su obligación; aquí está la prueba

Los expresidentes en Colombia tienen la obligación de informar al Senado de la República sobre sus salidas del país durante el año siguiente al que terminan su mandato.

Por esa razón, una de las primeras discusiones que se dieron en esta corporación fue si se le aceptaba o no la petición del exmandatario para poder salir del país durante los siguientes 12 meses.

La plenaria del Senado finalmente autorizó los viajes de Petro, pero quedó claro que cada vez que fuera a salir del país debía informarlo de manera oportuna.

Sin embargo, ese compromiso Petro lo incumplió, ya que salió de Colombia con destino a Bélgica y no envió la comunicación al Senado. El mismo Petro publicó en sus redes fotografías de ese desplazamiento y se conoció que no le informó al Legislativo.

Gustavo Petro incumplió compromiso con el Senado y no avisó reciente salida del país: en redes publicó fotos del viaje

Como en las últimas horas se ha hecho circular una carta, sin fecha, en la que Petro le dice al Senado que saldrá del país del 9 al 15 de septiembre para participar en un evento académico en Bélgica, la realidad de esa misiva es que fue enviada sin la fecha correspondiente para evitar que quedara registrado que se envió de manera tardía.

En realidad, Petro informó de su viaje hasta este viernes, 11 de septiembre, a las 4:22 de la tarde, cuando la comunicación llegó al Senado de la República, es decir, tres días después del viaje programado.

La hora de la radicación de la misiva es la prueba de que Petro incumplió su compromiso con el Senado y que, como se generó un malestar por lo ocurrido, decidió enviar la carta posteriormente.

Plenaria del Senado. Foto: Guillermo Torres / Semana

La próxima semana en la plenaria será discutido este tema y las bancadas fijarán su postura sobre lo ocurrido para determinar qué acciones se pueden tomar.

Gustavo Petro le pide autorización al Congreso para salir de Colombia durante un año; esta es la carta

Este procedimiento está reglado, razón por la cual se evaluarían las decisiones por tomar ante el incumplimiento del exmandatario.

A través de su cuenta personal de X, Petro ha publicado fotos del viaje: “No me paseo entre cadáveres, me paseo entre libros y pensamientos. Bruselas, 11/09/26”.

Y, en otro mensaje, manifestó el exmandatario: “Así me recibieron en Bruselas, Bélgica”.

El pasado 21 de agosto, Petro sí envió un documento al Senado avisando sobre el viaje que realizó a México.

“De la manera más atenta me permito informar que saldré del territorio nacional el día 30 de agosto de 2026 con destino a la Ciudad de México, regresando el día 2 de septiembre de 2026, con motivo de participar en un evento de carácter académico”, se desprendió de la carta al Legislativo.