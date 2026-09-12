¿Qué hará la Cancillería para garantizar la producción de pasaportes en el país? Esta es la estrategia del Gobierno de Abelardo De La Espriella

Una decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca frenó los convenios que había firmado la administración de Gustavo Petro para la producción de pasaportes con Portugal.

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Ante ese panorama, la Cancillería se encuentra evaluando alternativas para garantizar el servicio. Según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores, el país cuenta con unas 600.000 libretas disponibles y que están a punto de llegar para mantener la expedición de los documentos a los colombianos.

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La Cancillería le respondió a SEMANA que, tras el auto, se vienen adoptando medidas administrativas y operativas necesarias para garantizar la continuidad del servicio. Sobre cuánto tiempo podrían durar esas 600.000 libretas, dijeron que no se tienen estimados.

“No es posible precisar cifras exactas de inventario por razones de reserva operativa. La entidad cuenta con las existencias necesarias para atender la demanda mientras se surte el trámite judicial”, afirmaron.

De otro lado, reconocieron que permanentemente se están evaluando alternativas dentro del marco legal vigente firmado con Portugal. “La entidad no descarta ninguna alternativa que se ajuste al marco legal vigente y permita garantizar la continuidad del servicio, sujeta al desarrollo del trámite judicial en curso”, mencionaron.

El ministro de Relaciones Exteriores, Omar Bula. Foto: Cortesía: Cancillería

SEMANA conoció en exclusiva un documento que radicó el jefe de la Oficina Asesora Jurídica Interna de la Cancillería, Andrés Darío Sarmiento, al Tribunal, en el que solicita una “aclaración y adición” frente al numeral quinto del auto en el que se pide que se garantice el servicio y no se interrumpa la producción de pasaportes ante la suspensión provisional que se declaró.

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Según detalla Sarmiento, una de esas actividades que se debe mantener es la personalización de las libretas de pasaportes, actividad que hoy está en manos de la Imprenta Nacional.

“A la fecha, la Imprenta Nacional de Colombia cuenta con un stock de libretas de pasaportes, remitidas por la Imprensa Nacional Casa da Moeda de Portugal, antes que los convenios fueran suspendidos, y que requieren ser personalizadas para asegurar, cumpliendo con la orden quinta de la parte resolutiva del auto del 2 de septiembre de 2026, la prestación continua, regular e ininterrumpida del servicio público de expedición de pasaportes mientras permanezca vigente la suspensión provisional aquí decretada”, aseguró Sarmiento.

El Gobierno deberá solucionar un problema que mantuvo Gustavo Petro durante sus cuatro años de mandato. Foto: Catalina Olaya COLPRENSA

Agregó que desde el 2 de septiembre que fueron notificados del auto, la Cancillería y el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores “se encuentran adelantando todos los trámites de carácter administrativo, presupuestal, contractual, operativo, tecnológico y logístico necesarios para garantizar la prestación continua, regular e ininterrumpida del servicio público de expedición de pasaportes mientras permanezca vigente la suspensión provisional decretada”.

Asimismo, reconocen que los trámites que se desarrollarán para cumplir con esa orden pueden tardar “alrededor de tres meses para ser concluidos de manera satisfactoria” y que para ello es necesario contar con la posibilidad de personalizar las libretas a través de la Imprenta.

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Por lo tanto, piden que el Tribunal aclare de qué manera deben proceder ante la suspensión del convenio en lo relacionado con la personalización y si esta se podría adelantar para asegurar la prestación del servicio de forma regular e ininterrumpida, como se solicitó en la decisión judicial.

Esto porque, según dicen, a la fecha se cuenta con un stock de libretas, las cuales requieren ser personalizadas con los datos de los usuarios, por lo que piden que se aclare en la decisión esta autorización para dar cumplimiento al auto mientras se soluciona el tema de fondo.