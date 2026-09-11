Catherine Juvinao se va de frente contra Claudia López: “No estoy de acuerdo que se diga que con Petro se va a luchar contra la corrupción, por Dios”

Un agudo cuestionamiento realizó la congresista Catherine Juvinao sobre la foto y alianza entre el expresidente Gustavo Petro y la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, cuya imagen desató un fuerte revuelo político en el país.

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A través de sus redes sociales, la representante a la Cámara no ocultó su molestia sobre ese vínculo que se selló: “No estoy de acuerdo con la alianza electoral entre Gustavo Petro y Claudia López. No estoy de acuerdo en entregarnos a la misma corrupción que tanto hemos criticado”.

“Creo que la ciudadanía independiente SÍ EXISTE y que somos muchos más de lo que nos dicen los extremos. Creo en una nueva opción para Colombia, una que de verdad nos reconcilie frente a lo fundamental. En esa ciudadanía creo y por esa ciudadanía seguiré luchando”, expresó en su cuenta personal de X.

Pero ese mensaje de Juvinao estuvo acompañado también de un video, en el cual expresó: “Tremendo Gobierno corrupto, tanto más que lo que antes criticó. No estoy de acuerdo con que se diga que con Petro vamos a luchar contra las mafias, pero si las mafias de la contratación quedaron ahí intactas, fortalecidas. Ni qué decir de las mafias de los grupos armados ilegales, narcotraficantes y criminales de lesa humanidad. No estoy de acuerdo con aliarse con Petro para luchar por la vida y la democracia. ¿Es en serio? ¿Acaso no vieron las cifras y los muertos que nos dejó la paz total? O ya se nos olvidó que hasta hace apenas unos meses Petro quería acabar con la Constitución y estaba llamando al país a desconocer elecciones”.

Gustavo Petro y Claudia López. Foto: Tomada de la cuenta de X de Gustavo Petro.

“Si no acabaron con la carta política y si no sabotearon las elecciones fue porque no les alcanzó el combustible electoral, no porque no quisieron hacerlo. No estoy de acuerdo con decirle a la ciudadanía libre, pensante y crítica de este país que para existir se tiene que someter a uno de los dos extremos a uno de los dos odios a una de las dos rabias, pero sobre todo no estoy de acuerdo con tomar atajos en política”, cuestionó Juvinao.

Sumado a ello anotó: “Y me da mucha pena pero recostarse a los votos de Petro en este momento por un mero cálculo electoral me parece el peor de los atajos. Atajo que además es el resultado de la incapacidad de los mismos líderes de centro de ofrecerle una nueva visión al país. Como quien dice, nos quedó grande organizar este espectro, entonces entreguémonos a Petro. No estoy de acuerdo, porque eso para mí es renunciar a un nuevo espacio y a un nuevo liderazgo. ¿En qué sí creo en cambio? En que en Colombia hay millones de ciudadanos y de ciudadanas independientes que en este momento están absolutamente huérfanos de representación”.

“Creo que esa ciudadanía sí está esperando una Colombia que en este momento no ofrece nadie. Y es un país en donde todos quepamos. Es un país en donde ser diferentes no nos lleva a matarnos. Es un país en donde por distinto que pensemos estamos en capacidad de dialogar y de hacer acuerdos. Y es una ciudadanía que está dispuesta a recoger lo bueno y a cuestionar lo malo. Gobierne quien gobierne”, reiteró la congresista.

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Y finalmente dejó de presente en su cuenta personal de X: “Así que les digo, no es momento de abandonar ese sueño y no es momento de renunciar a nuestras convicciones por meros cálculos. Si somos 50 mil ciudadanos independientes o 500 mil o un millón, aquí me quedo con ustedes, mientras ustedes me lo permitan. Aquí seguimos soñando y aquí seguimos luchando”.