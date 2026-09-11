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Cathy Juvinao se distancia de alianza entre Gustavo Petro y Claudia López: “En política no todo vale”

Juvinao explicó que su decisión responde a la misma razón por la que impulsó su escisión del Partido Alianza Verde.

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Redacción Semana
11 de septiembre de 2026 a las 6:15 a. m.
Catherine Juvinao representante
Catherine Juvinao representante Foto: Guillermo Torres / Semana

La representante a la Cámara Cathy Juvinao marcó distancia de la alianza política que se viene consolidando alrededor del expresidente Gustavo Petro y Claudia López, al advertir que su apuesta electoral es construir una alternativa independiente frente a los dos grandes polos que, según ella, actualmente dominan el escenario político nacional.

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Juvinao explicó que su decisión responde a la misma razón por la que impulsó su escisión del Partido Alianza Verde: mantener una posición autónoma y coherente con los sectores ciudadanos que respaldaron su reelección.

“No hago parte del proyecto de alianza entre Petro y Claudia por la misma razón por la que promuevo una escisión en el Partido Verde”, señaló la congresista, quien reivindicó la construcción de un proyecto político “libre e independiente”.

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Gustavo Petro y Claudia López.
Gustavo Petro y Claudia López. Foto: Tomada de la cuenta de X de Gustavo Petro.

Aunque expresó su “respeto y cariño” por Claudia López, Juvinao aseguró que no está dispuesta a respaldar un proyecto que considere contrario a las razones por las que obtuvo nuevamente su curul.

En ese sentido, cuestionó duramente al petrismo, al que calificó de “absolutamente corrupto, autoritario y mediocre”, y sostuvo que su postura no responde únicamente a una diferencia electoral, sino a una convicción política.

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Catherine Juvinao representante Foto: Guillermo Torres / Semana

La congresista también planteó que los sectores independientes tienen la responsabilidad de disputar un espacio propio en las próximas elecciones.

“Nuestra democracia lo exige y el país lo necesita”, afirmó.

Juvinao reconoció que construir una tercera vía no será sencillo, pero cerró su mensaje con una definición que resume su posición frente al actual reacomodo político: “En política no todo vale”.