Cathy Juvinao se distancia de alianza entre Gustavo Petro y Claudia López: “En política no todo vale”

La representante a la Cámara Cathy Juvinao marcó distancia de la alianza política que se viene consolidando alrededor del expresidente Gustavo Petro y Claudia López, al advertir que su apuesta electoral es construir una alternativa independiente frente a los dos grandes polos que, según ella, actualmente dominan el escenario político nacional.
No hago parte del proyecto de alianza entre Petro y Claudia por la misma razón por la que promuevo una escisión en el Partido Verde: porque mi apuesta es construir, con convicción y consistencia, una alternativa libre e independiente para una ciudadanía que hoy no se resigna…— Cathy Juvinao🌻💚 (@CathyJuvinao) September 11, 2026
Juvinao explicó que su decisión responde a la misma razón por la que impulsó su escisión del Partido Alianza Verde: mantener una posición autónoma y coherente con los sectores ciudadanos que respaldaron su reelección.
“No hago parte del proyecto de alianza entre Petro y Claudia por la misma razón por la que promuevo una escisión en el Partido Verde”, señaló la congresista, quien reivindicó la construcción de un proyecto político “libre e independiente”.
Aunque expresó su “respeto y cariño” por Claudia López, Juvinao aseguró que no está dispuesta a respaldar un proyecto que considere contrario a las razones por las que obtuvo nuevamente su curul.
En ese sentido, cuestionó duramente al petrismo, al que calificó de “absolutamente corrupto, autoritario y mediocre”, y sostuvo que su postura no responde únicamente a una diferencia electoral, sino a una convicción política.
La congresista también planteó que los sectores independientes tienen la responsabilidad de disputar un espacio propio en las próximas elecciones.
“Nuestra democracia lo exige y el país lo necesita”, afirmó.
Juvinao reconoció que construir una tercera vía no será sencillo, pero cerró su mensaje con una definición que resume su posición frente al actual reacomodo político: “En política no todo vale”.