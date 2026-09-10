Corte Suprema destrabó caso de Gloria Arizabaleta, la excongresista que ordenó suspender a Gustavo Petro

SEMANA conoció en primicia la decisión de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia en el expediente que se adelanta contra la exrepresentante a la Cámara, Gloria Arizabaleta.

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En la sesión que se celebró este jueves 10 de septiembre, se negó el impedimento que presentó la magistrada Cristina Lombana.

De esta forma, se deberá fijar una nueva fecha para la indagatoria de la excongresista del Pacto Histórico.

Gloria Arizabaleta. La Calera-Cundinamarca Julio 16 de 2026. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

La exrepresentante a la Cámara es investigada por delitos de concusión, prevaricato por acción, tráfico de influencias y revelación de secreto.

Los hechos tienen relación con la decisión que firmó el 10 de junio la entonces integrante de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes para suspender de su cargo al entonces jefe de Estado.

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Por este caso, el 11 de junio la Procuraduría General suspendió de su cargo a Arizabaleta y le abrió una investigación disciplinaria por presunta extralimitación de funciones.

“Máxime teniendo en cuenta que la limitación impuesta al primer mandatario, al haberse adoptado sin la competencia y formalidades legales debidas, afecta los derechos derivados de la participación democrática que tienen la naturaleza de fundamentales, de modo que el impacto en este caso de la medida cautelar que restringe la participación política del presidente de la República trasciende a la representación política efectiva y actual que aquel ejerce, que se considera superior a la restricción impuesta a la congresista”, señalaba el auto del organismo de control disciplinario.

El presidente Gustavo Petro arremetió contra Gloria Arizabaleta, presidenta de la Comisión de Acusación, quien ordenó su suspensión, y afirmó: “Posiblemente estamos hablando de una extorsión”. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/575xxxxj8i — Revista Semana (@RevistaSemana) June 10, 2026

En entrevista exclusiva con SEMANA, la excongresista del Pacto Histórico justificó su decisión al considerar que contaba con elementos probatorios suficientes.

En este sentido, citó la declaración del narcotraficante, recientemente extraditado a Estados Unidos, quien vinculó a Juan Fernando Petro, hermano del presidente.

“Creo que si estamos hablando de comprar funcionarios, pues creo que lo primero que usted debería es evaluarse, porque a su hermano sí lo compramos y tenemos las pruebas de que le pasamos mucho dinero para su campaña”, señaló Pipe Tuluá en el audio citado por la excongresista.

Frente a esto, Gloria Arizabaleta indicó que la suspensión del cargo, mientras se adelantaba la investigación contra el jefe de Estado, era necesaria.

“Había, realmente, temas importantes, muy sensibles. Conversaciones entre Juan Fernando Petro, hermano del presidente Petro, y Pipe Tuluá, además de los miembros de su banda criminal”, señaló la exrepresentante.