El volcán Puracé, en el departamento del Cauca, continúa en alerta naranja y bajo vigilancia de las autoridades colombianas.

En medio de este escenario, el meteorólogo Max Henríquez llamó la atención sobre la actividad sísmica y volcánica que se viene presentando en diferentes puntos alrededor del océano Pacífico.

La advertencia del experto se conoció este jueves, 10 de septiembre, después de una nueva erupción del volcán Sakurajima, en Japón.

Henríquez publicó un mensaje en su cuenta de X en el que se refirió a la sucesión de fenómenos registrados en distintos países.

Estas serían las zonas más afectadas ante una posible erupción del volcán Puracé, según el SGC

El Puracé mantiene la atención en Colombia

El punto central para Colombia es el volcán Puracé, ubicado en Cauca, que permanece en alerta naranja debido a la continuidad de su actividad.

El sistema volcánico está siendo monitoreado para detectar oportunamente cualquier cambio que pueda modificar su comportamiento.

La situación del Puracé coincide con un periodo en el que también se han registrado sismos y episodios volcánicos en otros territorios del llamado Cinturón de Fuego del Pacífico.

Esta sucesión llevó a Henríquez a advertir sobre una reactivación de volcanes y movimientos sísmicos a ambos lados del océano.

“Otro volcán del Cinturón de Fuego del Pacífico que hace erupción. Es impresionante esta reactivación de volcanes y sismos a ambos lados del Pacífico”, escribió el meteorólogo.

Otro volcán del cinturón de fuego del Pacífico que hace erupción. Es impresionante esta reactivación de volcanes y sismos a ambos lados del pacífico pic.twitter.com/7FJMGwzpKI — Max Henriquez Daza (@HenriquezMax) September 10, 2026

¿Qué significa para el volcán Puracé?

Henríquez se refirió a la reactivación que se viene observando con volcanes que han entrado nuevamente en actividad y a movimientos sísmicos registrados a ambos lados del Pacífico.

Su mensaje puso el foco en la necesidad de mantener la atención sobre este tipo de fenómenos, especialmente en países como Colombia, donde el volcán Puracé permanece bajo vigilancia.

La advertencia de Henríquez no significa que exista una predicción de erupción del Puracé ni que la actividad registrada en Japón sea la causa de lo que ocurre en Colombia.

La propia información publicada sobre el fenómeno señala que la aparición de varios eventos en un periodo cercano no implica necesariamente que todos tengan una causa común inmediata.

El llamado de atención se produce, sin embargo, mientras Colombia mantiene la vigilancia sobre el Puracé.

El volcán forma parte de una región con importante actividad geológica y la alerta naranja significa que las autoridades continúan haciendo seguimiento a su comportamiento.

El llamado Cinturón de Fuego del Pacífico concentra una significativa actividad sísmica y volcánica, y comprende zonas de países como Colombia, Chile, México, Estados Unidos, Japón, Filipinas e Indonesia.

Volcán Puracé sigue aumentando su actividad sísmica: SGC advierte cambios inusuales en su interior

Los movimientos de las placas tectónicas están relacionados con buena parte de esta actividad.

Por ahora, el dato relevante para Colombia es que el Puracé continúa bajo alerta naranja y monitoreo, mientras la actividad volcánica y sísmica en diferentes puntos del Pacífico vuelve a poner la atención sobre los sistemas volcánicos de la región.