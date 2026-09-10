“Se acabaron los discursos de odio y volvió el trabajo articulado entre el Gobierno nacional y las regiones”: Fico Gutiérrez

Durante meses, esta megaobra estuvo acompañada de reclamos, cruces políticos y una discusión por los equipos que, según el gobernador Andrés Julián Rendón, permanecían almacenados mientras el proyecto esperaba avanzar.

Ahora, las autoridades quieren mostrar otra imagen: una obra que ya tiene uno de sus tramos terminado y que avanza hacia la conexión de Medellín con el Urabá antioqueño.

Visita clave del presidente electo, Abelardo De La Espriella, al Túnel del Toyo

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez; el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y la ministra de Transporte, Elsa Noguera, recorrieron el Túnel del Toyo para revisar el estado de una infraestructura que se ha convertido en una de las grandes apuestas viales de Antioquia.

El mensaje que dejaron después de la visita fue distinto al de los meses anteriores: trabajo conjunto entre el Gobierno nacional y las autoridades regionales para terminar la obra.

El Tramo 1 ya se encuentra terminado en un 100 %. Este comprende el corredor entre Giraldo y Cañasgordas e incluye el Túnel del Toyo, de aproximadamente 9,7 kilómetros, además de otros túneles, puentes, vías a cielo abierto y sistemas necesarios para su operación.

El Tramo 2, que conecta Santa Fe de Antioquia con Giraldo y está bajo responsabilidad de Antioquia, continúa en ejecución. De acuerdo con la información oficial del proyecto, el avance general de la Nueva Vía al Mar – Túnel del Toyo alcanza actualmente el 87 %.

La cifra explica por qué, pese al anuncio del tramo terminado, todavía no se puede hablar de una obra completamente lista para los viajeros.

Precisamente allí estuvo buena parte de la discusión de los últimos meses. En junio, el gobernador Andrés Julián Rendón cuestionaba al Gobierno nacional por la demora en la instalación de los equipos electromecánicos necesarios para poner en funcionamiento el Tramo 1. Según la Gobernación, estos incluyen ventiladores, sistemas contra incendios, cámaras y señalización.

Semanas después, en agosto, Rendón celebró la llegada de equipos electromecánicos y aseguró que el proyecto avanzaba hacia el objetivo de conectar Antioquia con el mar de Urabá en el segundo semestre de 2027.

El proyecto tiene una longitud total de 37,7 kilómetros, con 18 túneles, 31 puentes y 17,7 kilómetros de vías nuevas a cielo abierto. Su objetivo es mejorar la conexión entre Medellín y Urabá y reducir el tiempo de desplazamiento hasta Apartadó a unas cuatro horas y media, frente a las cerca de seis horas actuales.