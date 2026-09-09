Medellín

¿Qué pasó en el Metro de Medellín? Una falla obligó a desplegar 30 técnicos

El servicio estuvo suspendido durante varias horas.

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Redacción Semana
9 de septiembre de 2026 a las 10:28 a. m.
Imagen del Metro de Medellín.
Imagen del Metro de Medellín. Foto: VW Pics/Universal Images Group v

Este miércoles 9 de septiembre, el Metro de Medellín dio a conocer que restableció el servicio comercial de la Línea A luego de superar un inconveniente técnico registrado durante la madrugada, mientras se adelantaban labores de mantenimiento en la infraestructura del sistema.

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Daniel Herrera, jefe de Trenes del Metro de Medellín, explicó que la situación se originó por una falla en uno de los vehículos empleados para intervenir la catenaria, infraestructura encargada de suministrar energía eléctrica a los trenes.

“Esta madrugada tuvimos un inconveniente técnico con un vehículo utilizado para realizar el mantenimiento de la catenaria y tuvimos que desplazar otros vehículos de mantenimiento y un grupo de 30 personas de nuestro equipo técnico, especialistas en mantenimiento de vehículos, de catenaria y de la vía”, explicó Herrera.

METRO DE MEDELLÍN
Metro de Medellin. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA / SEMANA

Asimismo, dijo que fue necesario desplegar un equipo especializado para atender la situación y ejecutar las maniobras necesarias que permitieron recuperar la operación comercial del sistema.

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“Tuvimos que desplazar otros vehículos de mantenimiento y un grupo de 30 personas de nuestro equipo técnico, especialistas en mantenimiento de vehículos, de catenaria y de la vía, para poder trabajar arduamente y restablecer el servicio comercial”, precisó.

Tras finalizar las labores, la empresa confirmó que la Línea A volvió a prestar servicio en la totalidad del tramo comprendido entre Niquía y La Estrella, en ambos sentidos.

“Les informamos que a partir de este momento se restablece el servicio comercial en la Línea A, entre las estaciones Niquía, La Estrella y viceversa. Agradecemos a todos los usuarios por el comportamiento y los invitamos a continuar practicando siempre la Cultura Metro”, concluyó el jefe de Trenes.