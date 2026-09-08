Adiós a la vieja cubierta de la tribuna occidental del Estadio Atanasio Girardot: así avanzan las obras de modernización

El cambio ya no está solamente en los planos. La tribuna occidental del estadio Atanasio Girardot de Medellín quedó completamente al descubierto después del retiro de más de 400 toneladas de material de su antigua cubierta.

¿Qué pasará con los partidos programados en el estadio Atanasio Girardot tras el inicio de las obras?

El distrito confirmó que terminó el desmonte del 100 % de la losa que cubría los 15 sectores de esta tribuna, en una intervención que marca una de las transformaciones más visibles del escenario deportivo.

Las losetas ya desaparecieron. Ahora los trabajos avanzan hacia las vigas, que serán cortadas y retiradas progresivamente mediante una grúa telescópica de 130 toneladas.

El procedimiento se realizará sector por sector para desmontar de manera controlada la estructura existente y preparar el espacio para la nueva configuración de la tribuna occidental.

La intervención comenzó con la instalación de los anclajes y sistemas de protección necesarios para trabajar sobre la cubierta. Posteriormente fueron retirados el manto asfáltico y las losetas, hasta completar los 15 sectores.

Para sacar todo ese material se utilizó una grúa telescópica ubicada en el exterior del estadio, mientras las actividades fueron coordinadas con la programación habitual del Atanasio Girardot para evitar que las obras interfirieran con los eventos previstos.

Ahora viene una etapa todavía más visible para quienes pasan por el escenario: el corte de las vigas y el retiro progresivo de las riostras, elementos metálicos que aportan rigidez y estabilidad a la estructura.

El alcalde Federico Gutiérrez explicó que actualmente se encuentran en la tercera y cuarta fase del proceso y que el desmontaje continuará de manera progresiva.

Renovación del Atanasio Girardot. Foto: Composición SEMANA | Juan Carlos Sierra / Alcaldía de Medellín

Pero hay algo que no terminará simplemente en una montaña de escombros.

Parte del concreto retirado tendrá una segunda oportunidad. El material que se encuentre en buenas condiciones será procesado para utilizarlo como materia prima en la fabricación de bordillos, bloques y otros elementos prefabricados que podrán incorporarse a diferentes obras de la ciudad.

Así, una parte de lo que durante años hizo parte de la estructura del Atanasio Girardot podrá regresar a Medellín convertida en nuevos elementos de infraestructura.

La Alcaldía ya cuenta con la licencia de construcción y adelanta el proceso necesario para abrir próximamente la licitación y adjudicar las obras que permitirán avanzar hacia una nueva tribuna Occidental.

La intervención hace parte de un proyecto de modernización integral que busca transformar el Atanasio Girardot en un escenario deportivo de talla mundial.

Por ahora, sin embargo, el cambio más evidente es otro: la tribuna que los hinchas conocieron durante años ya no tiene su antigua cubierta y cada nuevo corte acerca al estadio a una imagen completamente distinta.

Mientras el desmonte continúa, el reto será seguir haciendo convivir las obras con la programación del escenario, que no ha dejado de recibir eventos deportivos y musicales durante esta transformación.