Racionamiento de agua en Medellín; Federico Gutiérrez advierte: “Necesitamos que todos pongamos de nuestra parte”

Debido al fenómeno de El Niño, Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, había anunciado que la ciudad debería ahorrar varios litros de agua diarios para no enfrentarse a un racionamiento del servicio. Sin embargo, el objetivo propuesto por las autoridades no se cumplió, por lo que el territorio se enfrentará a este panorama.

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En una publicación en su cuenta de X, el mandatario dio a conocer el balance del comportamiento del ahorro que tuvo la capital de Antioquia este 7 de septiembre. El mandatario destacó que, a pesar de que esta vez el balance fue más positivo, “todavía no es suficiente”.

Según la información brindada por Gutiérrez, en materia de ahorro se dieron las siguientes cifras: el sector de Piedras Blancas habría ahorrado 39 litros por vivienda; sin embargo, la meta era de 92 litros. En La Fe alcanzaron los 15 litros, mientras que el objetivo era de 70; y en Riogrande economizaron 36 litros, cuando también se pretendían ahorrar 70.

“Necesitamos que todos pongamos de nuestra parte: duchas más cortas, cerrar la llave mientras nos cepillamos los dientes y reutilizar el agua siempre que sea posible”, afirmó el alcalde de Medellín.

Aunque estas cifras corresponden a un avance significativo en el ahorro de agua, el panorama sigue apuntando a una fase de racionamiento en la ciudad, debido a que los números todavía no alcanzan las metas previstas por las autoridades. Además, en días anteriores, en algunos sectores se registraron cifras por encima del consumo establecido.

Por este escenario, las autoridades aseguraron que desde este 8 de septiembre hasta el 14 de este mismo mes comenzarán las restricciones en el servicio del agua, desde las ocho de la noche hasta las cuatro de la mañana del día siguiente.

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Esta iniciativa de ahorro se activó tras el comienzo del fenómeno de El Niño en Colombia, el cual afecta la disponibilidad de las fuentes hídricas debido a las sequías que generan las olas de calor que acompañan esta temporada. “El fenómeno de El Niño que hoy enfrentamos es el peor de nuestra historia y solo juntos podemos evitar llegar a un racionamiento total del agua”, declaró Gutiérrez.

Asimismo, las autoridades extendieron una invitación a la ciudadanía para que implemente en sus hogares acciones que ayuden al ahorro del agua, medidas que permitirán evitar un futuro racionamiento prolongado durante las fechas más fuertes de calor. Hasta el momento, la ciudad se verá afectada por estas medidas hasta que los organismos de control decidan lo contrario.