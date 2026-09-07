“Medellín no está ahorrando el agua que necesita”. El alcalde Fico Gutiérrez se refirió a las posibilidades de racionamiento permanente

El balance del fin de semana dejó un panorama desigual en la ciudad: mientras una zona logró reducir el consumo, otros sectores no registraron ahorro e incluso gastaron más agua que en la línea base.

Suspenden el racionamiento de agua en las seis comunas de Medellín: este fue el anuncio del alcalde Fico Gutiérrez

Las cuentas del ahorro de agua en Medellín no están dando como esperaba Empresas Públicas de Medellín (EPM). El balance más reciente sobre el consumo registrado durante el sábado 5 de septiembre evidenció que las metas establecidas para enfrentar la temporada de sequía todavía están lejos de cumplirse.

El dato que más preocupa está en las zonas nororiental y centro-oriental de Medellín, abastecidas por el sistema Piedras Blancas. Allí, la meta era reducir el consumo en 92 litros diarios por predio, pero el ahorro promedio apenas alcanzó los 18 litros.

Es decir, se está ahorrando menos de una cuarta parte de lo que se había planteado como objetivo.

El panorama tampoco es alentador en los otros dos sistemas principales de abastecimiento del Valle de Aburrá.

En el sistema La Fe, que suministra agua a sectores del centro y sur de Medellín y a municipios como Envigado, Sabaneta, Itagüí, La Estrella y Caldas, no se registró reducción frente a la línea base. Allí la meta establecida era de 70 litros diarios por usuario.

Y en el sistema Riogrande, que abastece sectores de Medellín, además de Bello, Copacabana y Girardota, ocurrió algo todavía más llamativo: en lugar de disminuir, el consumo aumentó un litro diario por vivienda o establecimiento frente a la línea de referencia.

Los resultados ponen nuevamente sobre la mesa las medidas que podrían adoptarse si la demanda no disminuye y las condiciones de los embalses continúan deteriorándose.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, ya había advertido sobre la gravedad de la situación hídrica y señaló que el embalse de Piedras Blancas podría llegar a niveles críticos si no aumenta el ahorro o no llegan precipitaciones.

La dificultad está en que, aunque el sistema de acueducto está interconectado, técnicamente no es posible llevar agua desde otros embalses hacia las zonas más altas de las comunas nororiental y centro-oriental.

Por ahora, la administración y EPM estudian medidas para aumentar el ahorro. Entre las posibilidades anunciadas están incentivos económicos para quienes reduzcan su consumo, incrementos en la factura para quienes derrochen, controles sobre lavaderos ilegales y sanciones por desperdicio de agua.

Gutiérrez también se refirió a la posibilidad de implementar nuevamente restricciones obligatorias si las condiciones no mejoran.

De hecho, Medellín ya tuvo cortes temporales en sectores del nororiente y centro-oriente, con interrupciones programadas entre las 6:00 p. m. y las 5:00 a. m.

El alcalde anunció que este lunes se conocerán los lineamientos de las nuevas medidas y se determinará el camino que seguirá la ciudad.

Mientras tanto, EPM mantiene el monitoreo diario del consumo y de los niveles de los sistemas de abastecimiento.

La cifra de 18 litros frente a una meta de 92 deja claro que el llamado a ahorrar todavía no está funcionando como se esperaba. Y ahora la pregunta que queda es si Medellín tendrá que apretar todavía más la llave para evitar que la situación obligue a tomar medidas mayores.