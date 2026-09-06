GuruWalk, una plataforma internacional especializada en tours y experiencias turísticas, dio a conocer recientemente su ranking 2026 de las 100 mejores ciudades del mundo para recorrer a pie.

Roma, en Italia, encabeza la clasificación, seguida por Madrid, España, y Budapest, Hungría, que completan el podio. En los siguientes lugares aparecen Praga, República Checa; Lisboa, Portugal; Ámsterdam, Países Bajos; Oporto, Portugal; Barcelona, España; Londres, Reino Unido; y Berlín, Alemania.

En la selección aparece Medellín. La capital antioqueña fue ubicada en el puesto 32. La plataforma destaca a la llamada ‘ciudad de la eterna primavera’ como un “destino de innovación y arte”. “Sus escaleras mecánicas conectan barrios montañosos que antes eran inaccesibles y sus murales comunitarios cuentan historias de resiliencia”, subraya.

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En otros lugares aparecieron otras dos ciudades colombianas. Cartagena se ubicó en el lugar 48. La publicación destacó que la ciudad “preserva sus murallas coloniales del siglo XVII alrededor de un centro histórico que parece suspendido en el tiempo”.

“Las buganvilias desbordan balcones de madera, y las iglesias coloniales salpican plazas empedradas donde los tambores aún marcan el ritmo. El Castillo de San Felipe de Barajas y las islas del Rosario completan un cuadro de belleza tropical”, agrega GuruWalk.

Bogotá, por su parte, fue ubicada en el puesto 85. La plataforma destacó la escena cultural de la ciudad, la cual es reconocida en la región. “Bogotá es una ciudad grande y caótica que puede abrumar al principio, pero que tiene una energía y una escena cultural que pocas capitales latinoamericanas igualan”, señaló.

Otro reconocimiento a Medellín

Medellín también fue seleccionada recientemente por National Geographic como uno de los 25 lugares imperdibles del planeta para visitar en 2026, un hito que confirma su consolidación como referente turístico global.

Medellín es una de las ciudades más visitadas de Colombia. Foto: Adobe Stock

Este reconocimiento no es un hecho aislado, pues es una metrópoli que ha sabido reconfigurar su narrativa histórica, transformar su paisaje urbano y proyectar una imagen de creatividad y hospitalidad.

La inclusión de Medellín en este ranking internacional se fundamenta, según la revista estadounidense, en una profunda transformación social y urbana.

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Aunque en las décadas de 1980 y 1990 la ciudad fue escenario de violencia vinculada al narcotráfico y a los grupos armados, hoy ese pasado convulso contrasta con una realidad vibrante marcada por el arte, la innovación y la cultura.

National Geographic resalta que Medellín ha logrado reinventarse, convirtiéndose en un destino acogedor para quienes buscan experiencias auténticas y significativas. Este reconocimiento se ve reforzado por varios indicadores del dinamismo turístico de la ciudad. Entre ellos las cifras de visitantes han aumentado de manera sostenida.