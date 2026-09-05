El rincón de Boyacá conocido como ‘la Jerusalén de Colombia’; tiene termales y paisajes de ensueño

Sáchica es uno de esos destinos de Boyacá que parece reunir en un mismo lugar historia, naturaleza y tradición. El municipio, que está ubicado a unas tres horas de Bogotá y muy cerca de Villa de Leiva, se ha convertido en una opción para quienes buscan una escapada tranquila en familia, lejos del caos de la ciudad.

El mágico pueblo en Boyacá que parece sacado de Suiza: queda a tan solo 4 horas de Bogotá

Conocido popularmente como ‘la Jerusalén de Colombia’, este pintoresco pueblo mantiene una fuerte tradición religiosa que se refleja en sus calles, monumentos y celebraciones.

Su patrimonio también guarda recuerdos de épocas anteriores, entre ellos petroglifos y pinturas rupestres precolombinas que hacen parte de la historia de la región.

Una caminata por el parque principal permite a los viajeros encontrar alguno de sus elementos más representativos, como la cultura de la luna y una cruz de piedra tallada en el siglo XVII.

También se encuentran el antiguo templo Doctrinero, la Cruz Atrial y la Piedra del Castigo, lugares que permiten conocer parte del pasado colonial y religioso de Sáchica.

Otro atractivo que llama la atención es el Olivar comunal. El Monte Calvario funciona como punto de peregrinación y mirador, pues desde allí se puede contemplar el paisaje montañoso del valle mientras se realiza un recorrido de recogimiento.

Pero Sáchica no sólo ofrece planes relacionados con historia y religión. En el corredor que comunica al municipio con Villa de Leiva están las Termales Portada de La Villa, un complejo con piscinas naturales, jardines y zonas destinadas al descanso. Sus aguas contienen minerales como hierro, bicarbonatos y sulfatos, características que las hacen populares entre quienes buscan relajarse.

El municipio boyacense donde el cabrito y el cordero asado son una delicia, un destino con historia y riqueza cultural

Para las familias que viajan con niños también existe una opción diferente: Gondava, parque temáticos dedicado a la era prehistórica que cuenta con enormes figuras de dinosaurios y senderos al aire libre.

Así, entre cultivos, montañas, caminos coloniales, Olivares y aguas termales, Sáchica ofrece una escapada que combina descanso, cultura y entretenimiento. Su cercanía con Bogotá y Villa de Leiva lo convierte en una opción atractiva para conocer otro rincón de Boyacá y disfrutar de un fin de semana diferente.