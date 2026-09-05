Pierre Gasly sorprende en Monza y se queda con la pole position del Gran Premio de Italia

En una emocionante jornada de clasificación en el veloz trazado de Monza, el francés Pierre Gasly dio el gran golpe al volante de su monoplaza Alpine, al quedarse con el primer puesto de la parrilla de salida para el Gran Premio de Italia. El piloto se convirtió en el primer representante galo en firmar una pole position desde que lo consiguiera Jean Alesi en 1997.

La definitoria Q3 se resolvió por estrechas diferencias de tiempo. Gasly superó por apenas 60 milésimas de segundo al británico George Russell (Mercedes) y por 180 a Oscar Piastri (McLaren), los tres únicos competidores que lograron bajar de la marca de un minuto y 22 segundos.

Configuración de los primeros puestos de salida

Pese al entusiasmo inicial de los seguidores locales tras el liderato de Charles Leclerc en los ensayos del viernes, la dupla de Ferrari conformada por el monegasco y Lewis Hamilton terminó completando las cinco primeras posiciones de la sesión clasificatoria.

Destacó además el desempeño del argentino Franco Colapinto, compañero de equipo de Gasly en Alpine, quien avanzó hasta la ronda final de clasificación:

Posición en pista: Colapinto finalizó octavo en la Q3, quedando a medio segundo de la marca establecida por el líder galo.

Colapinto finalizó octavo en la Q3, quedando a medio segundo de la marca establecida por el líder galo. Avance en la parrilla: El piloto sudamericano tomará la partida desde el séptimo lugar, beneficiándose de la sanción impuesta al líder del campeonato, Kimi Antonelli, reubicado en el fondo por cambio de motor.

Desarrollo de la parrilla y sorpresas en la sesión

Detrás del grupo de cabeza, el tetracampeón del mundo Max Verstappen iniciará desde la tercera fila tras marcar el sexto mejor tiempo, compartiendo línea con Hamilton, mientras que el vigente campeón mundial Lando Norris partirá noveno.

Respecto a las rondas de eliminación previa, la jornada dejó balances diversos para los pilotos iberoamericanos. El brasileño Gabriel Bortoleto (Audi) alcanzó la casilla 11 que se convertirá en la décima posición de salida, mientras que Carlos Sainz (Williams) fue 15º.

Por su parte, Fernando Alonso (Aston Martin) y Sergio Pérez (Cadillac) cayeron eliminados de forma prematura durante la primera fase de la clasificación.

*Realizado con información de AFP*