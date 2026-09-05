Jhon Lucumí reveló el consejo de Juan Guillermo Cuadrado para fichar por la Juventus

El zaguero central colombiano Jhon Lucumí concedió una entrevista al medio italiano Tuttosport, en la que abordó los detalles de su reciente traspaso a la Juventus de Turín, la adaptación al vestuario y los desafíos que afronta en la Serie A italiana.

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Lucumí catalogó su debut con la camiseta bianconera como un momento cumbre en su carrera deportiva, resaltando la grandeza de la institución y la mentalidad con la que asumió la oportunidad de integrar uno de los clubes más laureados de Europa.

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La negociación con la Juve y su salida del Bologna

El internacional colombiano reconoció la ilusión que le generó el interés de la escuadra de Turín desde el primer instante en que se iniciaron los contactos para concretar su transferencia:

“Cuando te hablan de un equipo como la Juve, es imposible no emocionarse. Y cuando vi lo real que era la opción, pensé que tenía que venir aquí a toda costa. Quería vivir la experiencia de ser jugador de la Juventus”.

Respecto a su desvinculación del Bologna, club en el que consolidó su rendimiento en el fútbol europeo, el defensor aclaró que la directiva entendió su deseo de dar un salto de calidad en su trayectoria profesional.

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Lucumí consideró que era el momento oportuno para “subir de nivel” tras cumplir un ciclo de crecimiento. Además, destacó que siempre dejó clara su intención de progresar y valoró que el club respetara sus aspiraciones.

Exigencia de Spalletti y el consejo de Cuadrado

Sobre la relación con el estratega Luciano Spalletti, el central cafetero valoró el nivel de rigor con el que se trabaja en las sesiones diarias para afrontar la competencia de alto rendimiento.

El defensor calificó al director técnico como un líder exigente que busca la perfección táctica en cada compromiso y reveló que antes de cerrar su contrato consultó con su compatriota Juan Guillermo Cuadrado, referente histórico del equipo bianconero.

“Cuadrado es un gran amigo. Ha dejado una huella muy importante aquí... Siempre me habló bien y me dijo que tenía que venir. Que tenía que vivir esta experiencia. Porque ser jugador de la Juventus es importantísimo”, confirmó el defensa central.

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Finalmente, Lucumí enfatizó la necesidad de mantener la concentración partido a partido para cumplir los objetivos trazados por la institución en la presente temporada.

Juventus disputa uno de los partidos más importantes de la Serie A el próximo domingo 6 de septiembre, cuando enfrente en su estadio al AC Milán, en un encuentro en el que seguramente el zaguero de la selección Colombia será titular.