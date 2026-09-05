Hija de Yeison Jiménez hizo confesión tras ocho meses de la muerte del cantante: “Sin importar lo que la vida pusiera en frente”

Camila Jiménez, la hija mayor de Yeison Jiménez, volvió a compartir un mensaje que llamó la atención de los seguidores del cantante. La joven de 15 años publicó un video en TikTok junto a su mamá, Sonia Restrepo, y aprovechó el momento para hacer una reflexión sobre el amor, la familia y las enseñanzas que recibió al ver la relación que tuvieron sus padres durante años.

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La publicación la hizo casi ocho meses después de la muerte del famoso cantante, que ocurrió el 10 de enero de este año. Sin embargo, decidió no concentrar sus palabras únicamente en la ausencia de su papá.

Esta vez, quiso reconocer especialmente a su mamá y su papel como madre durante uno de los momentos más difíciles que ha enfrentado la familia.

“Creo profundamente en el amor porque crecí viendo a mi mamá amar de la forma más leal y bonita que existe”, escribió junto al video, en el que aparece compartiendo con su mamá.

En su mensaje, recordó la manera en que vio a su mamá acompañar al cantante durante las diferentes etapas de su relación: “Incluso en los días más difíciles, sin condiciones y sin importar lo que la vida pusiera enfrente”, añadió, resaltando la forma en que Sonia permaneció cerca del artista.

La muerte del cantante también cambió la manera en que la joven ve aquella historia. Aunque el duelo ha significado una etapa complicada para la familia, aseguró que la pérdida le permitió comprender de una manera diferente lo que significa amar a alguien.

“Después de perder a mi papá, entendí aún más el verdadero significado de amar a alguien hasta el final”, señaló.

Aunque él no era su padre biológico, lo reconoció durante años como su figura paterna. El cantante estuvo presente en su vida desde que era pequeña y ambos mostraron públicamente la cercanía que construyeron con el paso del tiempo.

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La familia también está conformada por Thaliana y Santiago, hijos de Sonia y Yeison. Desde la muerte del cantante, Sonia ha compartido diferentes recuerdos y mensajes relacionados con el proceso de duelo que ha vivido junto a sus hijos.

La joven terminó su publicación con unas palabras dedicadas a su madre que resumieron lo que quería comunicar: “Ella me enseñó que el amor verdadero no siempre necesita palabras; a veces simplemente se queda, acompaña y nunca deja de amar”, concluyó.