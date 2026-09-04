Sale a la luz video de Yeison Jiménez con su mánager días antes de morir: “Perdóneme”

Un video de Yeison Jiménez junto a Jefferson Osorio, quien fue su mánager, comenzó a circular nuevamente en redes sociales y llamó la atención de los seguidores del cantante. En las imágenes, ambos aparecen dentro de una camioneta mientras mantienen una conversación durante un recorrido.

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El momento sucedió cuando Yeison, que conducía el vehículo, vio que el indicador de combustible estaba encendido. Al darse cuenta de que la camioneta necesitaba gasolina, el artista le reclamó a Osorio por no haber llenado el tanque.

“Está bien que usted se ahorre los viáticos, pero Jefferson, a esto hay que echarle gasolina”, manifestó el cantante en medio de la conversación.

Yeison también cuestionó qué ocurriría si el vehículo se quedaba sin combustible durante el trayecto. “Usted se imagina yo manejando un carro de estos y tener que bajarme a empujar”, comentó.

El cantante siguió hablando con su mánager sobre el dinero que se iba a gastar en el vehículo y, de manera casual, mencionó nuevamente lo que este ahorraba de los viáticos.

“Prefiere no comer para ahorrárselos. Perdóneme, son sus problemas, pero la gasolina hay que comprarla”, afirmó Yeison Jiménez.

A pesar de que el artista hizo varios comentarios sobre la situación, la conversación entre los dos fue tranquila. Al final, Yeison dijo que podía ayudar a Osorio con el dinero que necesitaba para llenar el tanque de la camioneta.

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El video permitió recordar la relación que existía entre el cantante y su mánager, quienes además mantenían una amistad de varios años, pues se conocieron cuando eran estudiantes y posteriormente comenzaron a trabajar juntos.

Jefferson Osorio, oriundo de Manzanares, Caldas, acompañó a Yeison durante diferentes etapas de su carrera musical y llegó a convertirse en una de las personas más cercanas a su entorno profesional.

La grabación volvió a difundirse varios meses después del fallecimiento del artista, ocurrido en un accidente aéreo en el que también murieron integrantes de su equipo de trabajo y el piloto de la aeronave.