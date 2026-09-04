Horóscopo de hoy, viernes 4 de septiembre de 2026: estas son las predicciones y advertencias según Nana Calistar

La astrología tiene cada vez más seguidores en el mundo digital, y entre quienes se han ganado un lugar está Nana Calistar, reconocida astróloga mexicana. Su estilo directo, sin rodeos y bastante particular para hablar sobre cambios, advertencias y situaciones del día a día la ha hecho destacar frente a otras figuras del mismo ámbito.
Este viernes 4 de septiembre, Nana Calistar compartió sus vaticinios para cada una de las casas astrales. De esta manera, sus seguidores pueden consultar las predicciones como una guía o una referencia sobre lo que podría traerles la jornada.
Horóscopo de este viernes, 4 de septiembre de 2026
- Aries
“No tengas miedo de meterle dinero, tiempo y esfuerzo a una idea que desde hace meses te viene haciendo ojitos, porque podrías estar frente a una oportunidad importante para mejorar tu economía. Eso sí, invertir no significa aventar los billetes como padrino borracho en quinceañera. Este 4 de septiembre necesitas investigar, sacar cuentas y asegurarte de que aquello donde pongas tu dinero tenga pies y cabeza”.
- Tauro
“No tengas miedo de cambiar aquello que ya no funciona en tu vida solamente porque llevas años haciéndolo de la misma manera. Este 4 de septiembre viene cargado de mucha claridad para ti y podrías darte cuenta de que ciertas costumbres, amistades y hasta maneras de pensar ya te quedaron chicas”.
TAURO – HORÓSCOPO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2026— Nana Calistar (@NanaCalistar) September 4, 2026
No tengas miedo de cambiar aquello que ya no funciona en tu vida solamente porque llevas años haciéndolo de la misma manera. Este 04 de septiembre viene cargado de mucha claridad para ti y podrías darte cuenta de que ciertas…
- Géminis
“Problemas gástricos podría aparecer durante estos días si continúas comiendo a deshoras, abusando de alimentos que sabes perfectamente que te caen como patada en el buche o dejando que el estrés se te vaya directo hasta el estómago”.
- Cáncer
“Cambios importantes comenzarán a moverse tanto en el trabajo como en el amor, y algunos podrían agarrarte con los calzones emocionales abajo porque llegarán cuando ya habías empezar a acostumbrarte a cierta estabilidad”.
CÁNCER – HORÓSCOPO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2026— Nana Calistar (@NanaCalistar) September 4, 2026
Cambios importantes comenzarán a moverse tanto en el trabajo como en el amor, y algunos podrían agarrarte con los calzones emocionales abajo porque llegarán cuando ya habías empezado a acostumbrarte a cierta estabilidad.....VER…
- Leo
“Posibilidades de un reencuentro familiar que te va a mover hasta sentimientos que creías guardados en el último cajón. Podrías volver a ver a una persona de tu familia con quien tienes meses o incluso años sin convivir como antes, y ahí entenderás que por más ocupaciones, diferencias y orgullos que existan, hay vínculos que siguen teniendo un peso enorme en tu vida”.
- Virgo
“Cuídate mucho en cuestiones de intimidad y no andes aflojando el tamal sin saber siquiera quién trae la hija, porque una calentura mal administrada podría exponerte a infecciones o situaciones que después de hagan andar con el Jesús en la boca”.
VIRGO – HORÓSCOPO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2026— Nana Calistar (@NanaCalistar) September 4, 2026
Cuídate mucho en cuestiones de intimidad y no andes aflojando el tamal sin saber siquiera quién trae la hoja, porque una calentura mal administrada podría exponerte a infecciones o situaciones que después te hagan andar con el Jesús…
- Libra
“Muchos de esos sueños que has venido cocinando a fuego lento podrían comenzar a mostrar señales de que sí tienen futuro, pero tampoco quieras despertar mañana con la vida completamente resuelta porque el universo ayuda, pero no hace depósitos nomás porque pusiste cara bonita. Este 4 de septiembre se mueve una energía bastante favorable para ti”.
- Escorpio
“Una persona de otra ciudad o que se encuentra a cierta distancia podría comenzar a buscarte con intenciones que van mucho más allá de una simple amistad. Lo interesante será la tranquilidad que te provocará hablar con ella, porque después de haber conocido gente que nomás llegaba a resolverte hasta las tripas, finalmente podrías encontrarte con alguien que no te haga estar adivinando qué siente o qué quiere”.
ESCORPIÓN – HORÓSCOPO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2026— Nana Calistar (@NanaCalistar) September 4, 2026
Una persona de otra ciudad o que se encuentra a cierta distancia podría comenzar a buscarte con intenciones que van mucho más allá de una simple amistad. Lo interesante será la tranquilidad que te provocará hablar con ella,…
- Sagitario
“Podrías comenzar un romance en próximas fechas, pero no te emociones al grado de comprar las argollas cuando apenas te están contestando los mensajes. Esta nueva historia podría arrancar con mucha química, atracción y ganas de conocerse, aunque también aparecerán ciertas dudas y desconfianzas antes de que las cosas se acomoden”.
- Capricornio
“En caso de tener pareja, prepárate porque podría salir con una de esas escenitas que ya hasta podrías vender boletos para verlas. Celos, reclamos o una pregunta aparentemente inocente terminarán sacando un tema que ambos creían superado. No caigas en provocaciones ni quieras demostrar quién grita más fuerte”.
CAPRICORNIO – HORÓSCOPO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2026— Nana Calistar (@NanaCalistar) September 4, 2026
En caso de tener pareja, prepárate porque podría salir con una de esas escenitas que ya hasta podrías vender boletos para verlas. Celos, reclamos o una pregunta aparentemente inocente terminarán sacando un tema que ambos…
- Acuario
“Cuestiones relacionadas con trámites, documentos, pagos, contratos o algún asunto que necesita quedar en regla estarán muy presentes este 4 de septiembre. No dejes papeles aventados ni confíes en el clásico ‘al rato lo hago’, porque precisamente por andar con la cabeza en veinte cosas podrías cometer una equivocación que termine costándote dinero”.
- Piscis
“Podrías meterte en camisa de once varas por permitir que cierta persona opine demasiado sobre decisiones que solamente te corresponden a ti. Una cosa es escuchar consejos y otra muy diferente entregar el volante de tu vida para que otro maneje mientras tú vas de copiloto preguntando a donde chingados van”.
PISCIS – HORÓSCOPO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2026— Nana Calistar (@NanaCalistar) September 4, 2026
Podrías meterte en camisa de once varas por permitir que cierta persona opine demasiado sobre decisiones que solamente te corresponden a ti. Una cosa es escuchar consejos y otra muy diferente entregar el volante de tu vida para que…