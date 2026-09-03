Vanessa de la Torre rompe el silencio y anuncia su llegada a RCN tras su salida de Caracol Radio

La periodista y presentadora caleña Vanessa de la Torre hizo oficial su ingreso a la organización de medios RCN, donde integrará las mesas de trabajo y formatos de La FM, el Canal RCN y Noticias RCN. El anuncio se produce pocas semanas después de confirmarse su retiro de Caracol Radio, casa editorial en la que permaneció durante los últimos años al frente de espacios informativos de alcance nacional.

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A través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram, De la Torre compartió con sus seguidores la fotografía con la que ratificó el inicio de su vinculación profesional con el conglomerado de medios.

En el mensaje publicado, la comunicadora definió la oportunidad como un reto de alta relevancia dentro de su carrera periodística y expresó la sorpresa con la que asumió la propuesta.

“Este es un reto enorme y fascinante que asumo con responsabilidad, convicción, agradecimiento, admiración y perplejidad”, manifestó la periodista en la red social.

En la misma declaración, hizo referencia a las dinámicas cambiantes de la industria periodística y del ámbito laboral: “Conmovida por los giros inesperados y mágicos que nos da la vida, siempre tan sorprendente, siempre tan descrestante”, añadió.

De la Torre expresó su gratitud con la dirección y las directivas de La FM, Canal RCN y Noticias RCN por la confianza depositada en su perfil periodístico.

Asimismo, dirigió unas palabras a la audiencia que la ha acompañado a lo largo de su trayectoria en radio y televisión: “Gracias infinitas a ustedes que me acompañan en cada aventura, a los oyentes y televidentes que me han permitido ser parte de sus vidas. Ustedes también lo son de la mía”.

Entre las personalidades que reaccionaron al ingreso de De la Torre figuran periodistas y directivos como Andrea Guerrero, José Manuel Acevedo, Rossy Lemos, Inés María Zabaraín y Juan Lozano.

Vanessa de la Torre cuenta con una amplia trayectoria profesional en los medios de comunicación de Colombia. Graduada de Comunicación Social y Periodismo, inició y consolidó gran parte de su reconocimiento público en Noticias Caracol, donde se desempeñó durante varios años como presentadora de las emisiones principales y reportera en cubrimientos especiales de orden nacional e internacional.

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Posteriormente, dio el paso hacia la radio hablada al incorporarse a Caracol Radio, emisora en la que condujo espacios de opinión, entrevistas y análisis de la coyuntura política y social del país durante más de cinco años.

Su llegada a La FM y al Canal RCN marca una nueva etapa en su carrera, al integrarse a uno de los grupos de medios con mayor cobertura y trayectoria en el país.