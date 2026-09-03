Golazo de Emerson Rivaldo y baile de Fagúndez a Llinás desde la tribuna y con sonido ambiente: magistral obra de arte

Un golazo, que puede clasificar entre los mejores del año, sacudió el clásico bogotano entre Santa Fe y Millonarios, en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá, válido por la fecha 16 de la Liga Betplay que tuvo que adelantarse por un evento musical en ese escenario en el próximo octubre.

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Además de que fue un verdadero partidazo con triunfo para el León, los asistentes al estadio y los televidentes pudieron ver uno de los golazos que se han anotado en Colombia en los últimos meses.

El autor puede ser alguien impensado hasta el momento, pero ya su nombre toma más fuerza en las filas de Santa Fe: Emerson Rivaldo Rodríguez, un ex Millonarios que es reciente incorporación del club rojo.

Ocurrió sobre los 71′ del segundo tiempo. Emerson Rivaldo recién había ingresado sobre los 64′ por Maximiliano Lovera, y le bastaron solo 13 minutos en cancha para dejar una verdadera obra de arte en el coloso de la 57. No solo fue el gol para aumentar el marcador, sino que tiene una jugada previa muy particular de Franco Fagúndez.

Antes del gol, el volante uruguayo tomó un balón por el carril izquierdo, donde se sacó de forma magistral al defensa Andrés Llinás. Con un quiebre de pelota en tres tiempos, dejó al central bogotano por el piso, mientras Fagúndez tocaba la línea de fondo para centrar y forzar el rechazo de sus rivales.

Jugada y golazo con sonido ambiente

En ese momento, otra vez Llinás tomó la pelota, pero entregó mal en la salida, Daniel Torres dio el pase para Emerson Rivaldo, quien sacó un espectacular remate para el tercero de Santa Fe. Todo quedó grabado en las cámaras de Win Sports.

Dos minutos después de esta jugada y gol, a los 73′, Millonarios puso el el 3-2 final y obligó a los cardenales a cuidar el resultado que tenían a favor. Por si fuera poco, Helibelton Palacios fue expulsado y con 10 hombres Santa Fe pudo aguantar hasta el final.

De esta manera, Santa Fe se quedó con el clásico, gracias a ese golazo del 3-2 que puso Emerson Rivaldo y suma tres puntos de oro que lo meten en la pelea por entrar a los ocho. Además de la pelea en la Liga Betplay, el León se alista para encarar a Vasco Da Gama, por los cuartos de final de la Copa Sudamericana.