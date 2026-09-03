Betis vs. Real Madrid: canal y hora para ver al Cucho Hernández contra Mourinho en LaLiga

Hay aires de partidazo en la cuarta fecha de LaLiga en España. En el estadio La Cartuja, Real Madrid será visitante ante el Betis de Nelson Deossa y Juan Camilo Hernández. El fortín de José Mourinho y Kylian Mbappé se pone a prueba ante un rival que no descarta la victoria y dar el golpe ante su hinchada.

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A punto de cumplir 73 años, Manuel Pellegrini estira con éxito una monumental carrera deportiva en los banquillos del fútbol que comenzó a finales de la década de los 80 en el club Universidad de Chile. El ‘Ingeniero’ convirtió al Betis en un equipo de autor desde su llegada en 2020, a tal punto de alcanzar la clasificación a la Champions League esta temporada.

Antes, estuvo tres años en el Málaga de España (2010-13), ganó la Premier League (2014) con el Manchester City (2013-16) y fue pionero de la época de gloria de este club; tuvo una aventura en China (Hebei Fortune, 2016-2018) y volvió al fútbol inglés (West Ham, 2018-20).

Es el mismo Pellegrini que llenó de confianza a Juan Camilo Hernández a tal punto de ser titular en su once inicial y forzar la convocatoria al Mundial 2026 con la Selección Colombia.

Con el ‘Ingeniero’ como mentor, Cucho finalizó la temporada pasada con 32 partidos jugados, marcó 11 goles y colocó 3 asistencias, siendo uno de los mejores futbolistas colombianos en el exterior, en una de las ligas top de Europa.

Juan Camilo Hernández inició su año con Real Betis en LaLiga Foto: Getty Images

Además de Juan Camilo, Pellegrini tiene a Nelson Deossa como alternativa en la suplencia. El reto no se ve sencillo para el Real Madrid en La Cartuja, pues le espera un Betis que suma seis puntos en tres partidos (dos victorias y una derrota) y se ve amenazante esta temporada.

Betis vs. Real Madrid en La Cartuja

Este partido será el encargado de abrir la cuarta fecha de LaLiga y se jugará este viernes, 4 de septiembre, a partir de las 2:00 p.m. (hora de Colombia). Tendrá transmisión exclusiva de ESPN/Disney+.

Formaciones Betis vs. Real Madrid

Real Betis: Álvaro Valles; Ángel Ortiz, Diego Llorente, Diego Gómez, Junior Firpo; Nelson Deossa, Facundo Bernal, Rodrigo Riquelme, Pablo Fornals; Antony y Cucho Hernández. DT: Manuel Pellegrini.

Real Madrid: Thibaut Courtois; Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté, Dean Huijsen, Marc Cucurella; Federico Valverde, Bernardo Silva, Arda Güler, Jude Bellingham; Vinícius Júnior y Kylian Mbappé. DT: José Mourinho.