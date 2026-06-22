Jeremy Doku abandonó la selección de Bélgica en pleno Mundial por este motivo

Jeremy Doku se convirtió en uno de los nombres más comentados del Mundial de 2026, aunque no precisamente por una actuación dentro del campo, ya que Bélgica ha sido una de las grandes decepciones en Norteamérica. El extremo del Manchester City quedó en el ojo del huracán por una decisión personal en medio de la participación de Bélgica en la Copa del Mundo.

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Mientras los ‘diablos rojos’ se juegan la clasificación a los 16avos de final, el atacante habría “enfrentado problemas respiratorios” que lo dejaron fuera del partido vital frente a Irán, que terminó 0-0, o así lo indicó la federación belga en redes sociales.

Sin embargo, el motivo de su salida temporal de la concentración de su seleccionado fue para acompañar a su pareja durante el nacimiento de su primer hijo, una situación que él mismo había anticipado días atrás al señalar que deseaba estar presente en un momento que considera irrepetible. “Es mi primer hijo y quiero estar allí”, manifestó el jugador.

La decisión generó un amplio debate en redes sociales y en medios de comunicación europeos. Una de las críticas más comentadas fue la de la presentadora francesa France Pierron, quien cuestionó públicamente la posibilidad de que Doku dejara temporalmente la concentración mundialista para asistir al parto. Sus declaraciones provocaron numerosas reacciones, que al final terminaron en unas disculpas públicas.

Sin embargo, la decisión de Doku también fue comparada con la del colombiano Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández, quien también está atravesando por esta situación y cuya decisión fue completamente opuesta.

El goleador del Real Betis y autor de una de las mejores asistencias del torneo vivió a la distancia el nacimiento de su primer hijo, el cual tuvo fecha el 1 de junio, cuando era inicialista en el triunfo 3-0 frente a Costa Rica en el Campín de Bogotá. Después, se concentró con la Tricolor en Estados Unidos, donde ya disputó sus primeros minutos en el Mundial.

Uno de los dos deportistas prefirió enfocarse de lleno en cumplir el sueño de jugar a plenitud su primer Mundial, mientras que el otro eligió vivir los primeros momentos de su primogénito.

La mayoría de comentarios en redes alabaron a Doku:

“Primero la familia, papá”.

“Que inmortalice el momento y vaya a ver a su hijo”.

“Maravilloso padre... momentos así nunca vuelven. El trabajo puede esperar”.

Sin embargo, hubo críticas también por su postura: