Nueva marca de vehículos chinos llega a Colombia

La marca de motos QJMOTOR oficializó su llegada a Colombia y con ella una oferta de motocicletas de diferentes categorías, desde modelos de baja cilindrada hasta referencias que superan los 1.000 cc.

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QJMOTOR es una compañía de motocicletas que tiene sus raíces en 1985, cuando comenzó operaciones como Wenling Motorcycle Factory, y posteriormente se consolidó como Zhejiang Qianjiang Motorcycle. En 2016, Qianjiang pasó a formar parte de Geely Holdings, uno de los grandes conglomerados automotrices de China.

Posteriormente, la marca fue creada en 2020 como parte de la estrategia de expansión internacional de la compañía y para materializar lo que hoy realmente es.

La llegada al país se concretó junto con Carrera Motos, que será el aliado para desarrollar la operación comercial de la marca en Colombia. La presentación oficial se realizó en el marco de la Feria de las 2 Ruedas de Medellín, uno de los principales escenarios de la industria motociclista del país.

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La estrategia contempla una oferta amplia con motocicletas deportivas, de aventura, tipo naked, cruiser y scooters. Su llegada a Colombia se presentó con más de 40 referencias para el mercado nacional.

Una industria en buen momento

El mercado de motocicletas en Colombia atraviesa uno de sus mejores momentos recientes. Durante los primeros siete meses de 2026 se registraron 787.182 motocicletas nuevas en el país, de acuerdo con las cifras de la Cámara de la Industria de Motocicletas de la ANDI y Fenalco.

Tan solo en julio se registraron 131.936 motocicletas nuevas, el volumen mensual más alto de 2026. Sin embargo, este mes no fue aislado, pues el comportamiento de la industria venía en ascenso desde principio de año.

En enero se registraron 95.617 motocicletas nuevas, un crecimiento de un 30,21 % frente al mismo mes de 2025, según ANDI y Fenalco. En marzo llegó uno de los primeros grandes saltos: 118.410 motocicletas fueron registradas, un aumento de un 40,62 % frente a marzo de 2025.

En cuanto a las marcas, de acuerdo con los especialistas, las marcas más vendidas en el país son Suzuki, Honda y Bajaj, siendo esta última la líder en ventas.

Así, el panorama para la nueva marca china es positivo, ya que el mercado en sí presenta buenos números; sin embargo, tiene una tarea compleja, porque se enfrenta a compañías que ya tienen un terreno ganado por años.

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