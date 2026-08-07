Desfile de Autos Clásicos 2026: la ruta que revelará los tesoros del patrimonio automotor

Hoy viernes 7 de agosto de 2026, miles de ciudadanos y turistas presentes en Medellín vivirán con entusiasmo uno de los eventos que es de los más esperados en la Feria de las Flores, siendo nada más ni nada menos que el Desfile de Autos Clásicos.

¿Le apasionan los carros? El Desfile de Autos Clásicos de Medellín llegará con grandes sorpresas este año

Este evento, que mostrará aquellos coches que son considerados como una insignia en el sector automotor, tendrá un recorrido de 18,7 kilómetros por las calles de la capital de Antioquia.

Para la edición de este año, estarán rodando por las calles un total de 395 vehículos antiguos, 70 motos y 100 carros publicitarios, que comenzarán a circular desde las 10:30 a.m.

Asimismo, la temática para el desfile tendrá un homenaje al papel de las mujeres en distintos ámbitos de la sociedad a través de la propuesta “Mujeres al volante.

A través de este eje central, se plantea mostrar ese reconocimiento a las mujeres del país que han impulsado varias transformaciones en el país, ya sea por medio de la ciencia, la cultura, la empresa, el deporte, la educación, etc.

El Desfile de Autos Clásicos y Antiguos ampliará su recorrido y rendirá homenaje a las mujeres con la temática "Mujeres al Volante" en 2026. Foto: Captura de pantalla Instagram @museodeltransporte

La Feria de las Flores compartió dónde serán los puntos en donde se realizará el recorrido para que los asistentes del evento se programen con antelación.

Así será el Desfile de Autos Clásicos 2026

De acuerdo con la información de la entidad, el desfile comenzará desde la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB), con salida por la carrera 70 con la circular 1.

Luego de ahí, los autos clásicos estarán transitando por la Avenida Bolivariana hasta el Parque de Belén para posteriormente descender por la calle 30 hasta la Avenida Guayabal.

Recorrido del Desfile de Autos 2026 Foto: Feria de las Flores - API

Posteriormente, el Desfile de Autos Clásicos tomará la Avenida Guayabal hasta la calle 4 sur, en donde se conectará con la Avenida Regional y de allí, hasta la calle San Juan, para así enrutarse por la Avenida Las Vegas hasta su destino final, en la Universidad Eafit.

La Feria de las Flores indica que para este 2026 habrá cerca de tres kilómetros más de recorrido que, por ejemplo, la edición 2025, en la cual el desfile atravesó un total de 15,7 kilómetros.

Se estima que durante el evento, más de un millón de espectadores se asomen a las calles de Medellín para ver uno de los eventos más emblemáticos de la ciudad.

La entidad aclara que los visitantes podrán apostarse a lado y lado de las vías para poder apreciar el desfile, pero que también tienen la posibilidad de acceder a las graderías que son habilitadas por la organización.