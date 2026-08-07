Vuelta a Burgos 2026: puesto de Nairo Quintana en la clasificación general y demás colombianos tras la etapa 4

Muy pendiente ha estado Colombia en los últimos días de la Vuelta a Burgos 2026.

La participación de Nairo Quintana y cuatro colombianos más ha sido motivo de seguimiento de dicha carrera previo a la Vuelta a España. En la clasificación general, los nacionales permanecen fuera del top 20.

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Quien mejor posicionado está es Quintana, en la casilla 26. Del 37 en adelante están los demás cafeteros, quienes mejoraron una casilla durante la cuarta jornada celebrada entre Palazuelos de Muñó y Briviesca (178km).

Clasificación general (etapa 4)

1. Felix Gall (AUT/Decathlon-CMA CGM) - 17:19:30

2. Giulio Ciccone (ITA/Lidl-Trek) a 0:06

3. Oscar Onley (GBR/Netcompany-Ineos) a 0:07

4. Enric Mas (ESP/Movistar) a 0:27

5. Mathys Rondel (FRA/Tudor Pro Cycling) a 0:29

6. Giulio Pellizzari (ITA/Red Bull-Bora) a 0:43

7. Ben Tulett (GBR/Visma-Lease a Bike) a 0:49

8. Léo Bisiaux (FRA/Decathlon-CMA CGM) a 0:55

9. Jarno Widar (BEL/Lotto-Intermarché) a 0:56

10. Clément Berthet (FRA/Groupama-FDJ United) a 1:00

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26. Nairo Quintana (Movistar Team), a 2′21″

36. Iván Ramiro Sosa (Kern Pharma), a 3′07″

39. Daniel Felipe Martínez (Bora-Hansgrohe), a 4′40″

62. Diego Pescador (Movistar Team), a 8′51″

68. Brandon Rivera (Netcompany Ineos), a 10′12″.

Día correcto para los colombianos

En la cuarta jornada celebrada este viernes el recorrido no tenía mayores exigencias. Eran apenas dos subidas de tercera categoría y una llegada llana que beneficiaba a los velocistas.

Iván Ramiro Sosa llegó a la par de los favoritos con el mismo tiempo del dominador de la fracción, pero entró en el puesto 58. Detrás de él estuvieron Rivera (65), Quintana (69), Pescador (76) y Martínez que quedó 99.

Para el quinto día de carrera que será este sábado, se espera el regreso de un final en alto. A Lagunas de Neila deberá llegar la competencia y allí los escaladores se deberán enfrentar a una subida de fuera de categoría que senteciará al campeón de la edición actual.

Para los especialistas colombianos en la subida es una chance inmejorable de dar una alegría al país. Nairo puede que tire un ataque, así como también lo podría hacer Dani Martínez quien se ha mantenido ausente de la pelea.

Con la mirada puesta en La Vuelta

Desde hace meses se sabe que al acabarse la actual temporada Nairo Quintana se despedirá del ciclismo profesional. El boyacense ya hizo su historia y no prolongará más el término de una carrera llena de éxitos con títulos y Giro de Italia, así como de Vuelta a España.

Su último baile en una grande se dará justamente en la competencia ibérica que inicia a finales de este mes. En esa competición de tres semanas seguro tendrá chances de destacarse, buscar etapas y pensar en quedar lo mejor posicionado en la clasificación general.

Nairo Quintana cruza los dedos para ser convocado a la Vuelta a España 2026. Foto: Getty Images

En la lista preliminar de corredores que competirán La Vuelta está Quintana. También hay otros seis nombres quienes, a falta de confirmación, representarán al país en la competencia española.

Los otros colombianos que estarán junto a Nairo Quintana: